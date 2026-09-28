ECI तीन महीने में फैसला करे: ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद पर ECI को 3 महीने में फैसला करने का निर्देश दिया है.
By Sumit Saxena
Published : September 28, 2026 at 4:47 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के दो विरोधी गुटों के बीच पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद पर फैसला करने का निर्देश दिया.
इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने की. ममता बनर्जी की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और कल्याण बनर्जी और चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ वकील डी एस नायडू अदालत में पेश हुए.
पीठ ने दोनों गुटों से चार सप्ताह के भीतर चुनाव आयोग के समक्ष अपनी दलीलें पूरी करने को कहा. पीठ ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि दोनों पार्टियों की दलीलें पूरी होने के बाद तीन महीने के भीतर इस मुद्दे पर फैसला किया जाए.
सुनवाई के दौरान, कल्याण बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि किसी को भी दलीलों (pleadings) से बाहर नहीं जाना चाहिए. इसपर पीठ ने कहा कि अगर वे दलीलों से बाहर जाते हैं, तो चुनाव आयोग इसकी जांच कर सकता है और यह तर्क आयोग के समक्ष उठाया जाना चाहिए. नायडू ने चुनाव चिन्ह विवाद के मामलों में एक टाइमलाइन दर्शाने वाला चार्ट सौंपा.
बनर्जी ने तर्क दिया कि ECI ने उनके दावे के साथ एक नोटिस भेजा था और जवाब मांगा था, जो उन्होंने दे दिया. उन्होंने आगे कहा कि दूसरे पक्ष से भी जवाब मांगा गया था, लेकिन उन्होंने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है; यही दलीलें हैं. नायडू ने कहा, "ECI ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है..."
पीठ को बताया गया कि चुनाव चिन्ह के विवादों में समय लगना तय है क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं के हलफनामों की संख्या लाखों में होगी. हालांकि, पीठ इस मामले पर तीन महीने के भीतर फैसला कर सकती है, यह बताते हुए कि मामले को चुनाव आयोग के पास पहुंचे पहले ही तीन महीने बीत चुके हैं.
पीठ ने चुनाव आयोग को मामले पर तीन महीने के भीतर फैसला करने का निर्देश देते हुए, प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों और याचिकाकर्ता को अतिरिक्त दस्तावेज या शपथ पत्र या जवाबी शपथ पत्र दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया.
पीठ ने यह आदेश तृणमूल कांग्रेस की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें उन्होंने प्रतिद्वंद्वी पार्टी गुटों के बीच विवाद के बीच अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी.
24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह पार्टी के नाम और 'फूल और घास' चुनाव चिन्ह को लेकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के दो विरोधी गुटों के बीच चल रहे विवाद पर अंतिम फैसला करने के लिए एक स्पष्ट समय सीमा बताए.
इससे पहले, चुनाव आयोग ने एक दिन पहले अपने अंतरिम फैसले के बाद दोनों विरोधी गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिन्ह दिए थे, जिसमें विवाद का अंतिम फैसला होने तक दोनों गुटों को 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' नाम और उसके आरक्षित चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया था.
ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों के नेताओं को सुनने के बाद, चुनाव आयोग ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि इस मामले में चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग द्वारा ठोस निर्णय लिया जाना जरूरी है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी को प्रतिवादी बनाया है.
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