हैदराबाद में तीन नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न, आरोपी गिरफ्तार

हैदराबाद: सैदाबाद थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली और बेहद परेशान करने वाली घटना सामने आई है. 26 वर्षीय एक व्यक्ति पर दो हफ्तों तक दस साल से कम उम्र की तीन बच्चियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है. इस मामले ने स्थानीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं.

पुलिस के मुताबिक आरोपी अकबरबाग इलाके में रहता है और उसने कथित तौर पर दो पड़ोसी परिवारों की तीन लड़कियों को निशाना बनाया. दो पीड़ित एक ही परिवार की थी जबकि तीसरी पास के ही एक घर की थी. तीनों दशहरा की छुट्टियां मनाने के अपने हॉस्टल से घर लौटी थी तभी ये घटनाएं हुई.

कथित तौर पर आरोपी बच्चों को चॉकलेट देने के बहाने अलग-अलग अपने घर ले गया. इन मुलाकातों के दौरान उसने कथित तौर पर हर लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया. बच्चों के व्यवहार में बदलाव और उनकी परेशानी देखकर, परिवारों ने तुरंत पुलिस से शिकायत की.

जवाब में सैदाबाद पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गहन जाँच शुरू कर दी है. आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है ताकि उसकी करतूतों का पूरा खुलासा हो सके और यह पता लगाया जा सके कि क्या उसका कोई साथी भी इसमें शामिल था.