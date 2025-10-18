ETV Bharat / bharat

हैदराबाद में तीन नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न, आरोपी गिरफ्तार

हैदराबाद में दशहरा की छुट्टियां के दौरान हॉस्टल से घर लौटी छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया.

MINOR GIRLS SEXUALLY ASSAULTED
हैदराबाद में नाबालिगों का यौन उत्पीड़न करने वाला पकड़ा गया (प्रतीकात्मक फोटो) (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 18, 2025 at 12:23 PM IST

हैदराबाद: सैदाबाद थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली और बेहद परेशान करने वाली घटना सामने आई है. 26 वर्षीय एक व्यक्ति पर दो हफ्तों तक दस साल से कम उम्र की तीन बच्चियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है. इस मामले ने स्थानीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा कर दी हैं.

पुलिस के मुताबिक आरोपी अकबरबाग इलाके में रहता है और उसने कथित तौर पर दो पड़ोसी परिवारों की तीन लड़कियों को निशाना बनाया. दो पीड़ित एक ही परिवार की थी जबकि तीसरी पास के ही एक घर की थी. तीनों दशहरा की छुट्टियां मनाने के अपने हॉस्टल से घर लौटी थी तभी ये घटनाएं हुई.

कथित तौर पर आरोपी बच्चों को चॉकलेट देने के बहाने अलग-अलग अपने घर ले गया. इन मुलाकातों के दौरान उसने कथित तौर पर हर लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया. बच्चों के व्यवहार में बदलाव और उनकी परेशानी देखकर, परिवारों ने तुरंत पुलिस से शिकायत की.

जवाब में सैदाबाद पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गहन जाँच शुरू कर दी है. आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है ताकि उसकी करतूतों का पूरा खुलासा हो सके और यह पता लगाया जा सके कि क्या उसका कोई साथी भी इसमें शामिल था.

पुलिस अधिकारियों ने बच्चों पर विशेष रूप से छुट्टियों और त्योहारों के दौरान जब बच्चे हॉस्टल या यात्रा से लौटते हैं, सतर्कता और निगरानी के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने समुदाय से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने का भी आग्रह किया.

पीड़ितों के लिए सहायता उपायों की व्यवस्था की जा रही है. इसमें बाल मनोवैज्ञानिकों और फोरेंसिक विशेषज्ञों से परामर्श भी शामिल है, ताकि उन्हें इस आघात से उबरने में मदद मिल सके. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इस मामले ने बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़े उपायों और बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए माता-पिता और देखभाल करने वालों में जागरूकता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है. पुलिस न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी जाँच जारी रखे हुए है, जबकि निवासी सतर्क हैं.

HYDERABAD SEXUAL ASSAULTED
HYDERABAD POLICE
नाबालिग लड़की यौन उत्पीड़न
हैदराबाद पुलिस आरोपी हिरासत
MINOR GIRLS SEXUALLY ASSAULTED

