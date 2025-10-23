बेंगलुरु में गैंगरेप और डकैती के तीन आरोपी गिरफ्तार
बेंगलुरु में एक महिला के साथ गैंगरेप, डकैती का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
Published : October 23, 2025 at 10:16 AM IST
बेंगलुरु: मदनायकनहल्ली पुलिस ने पुलिस मुखबिर होने का बहाना बनाकर एक महिला के घर में घुसकर लूटपाट करने और फिर उसके साथ गैंगरेप करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. दो अन्य आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश शुरू कर दी गई है.
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कार्तिक, ग्लेन और सुयोग के रूप में हुई है. घटना 21 अक्टूबर की शाम की है जब पाँचों आरोपी मोटरसाइकिल पर गंगोंडनहल्ली स्थित महिला के किराए के घर पहुँचे. खुद को पीन्या पुलिस स्टेशन का मुखबिर बताते हुए, उन्होंने महिला पर वेश्यावृत्ति और नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल होने का आरोप लगाया. इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर उससे एक लाख रुपये और गांजा की माँग की.
जब उसने इनकार किया तो कथित तौर पर उन लोगों ने उस पर क्रिकेट के बल्ले से हमला किया और उसके बेटे और उसके पति के दोस्त पर भी हमला किया. मारपीट के बाद उन्होंने घर से 25,000 रुपये नकद और दो मोबाइल फोन लूट लिए. पुलिस ने बताया कि इसके बाद आरोपी महिला को पास के एक घर में ले गए और उसके साथ रेप किया. पीड़िता के बेटे ने किसी तरह पुलिस कंट्रोल रूम (112) पर कॉल किया, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुँची, आरोपी भाग चुके थे. बाद में महिला और दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.
पुलिस ने गिरफ्तारी और जाँच की पुष्टि की
बेंगलुरु ग्रामीण के एसपी सी.के. बाबा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, '28 वर्षीय पीड़िता की शिकायत के आधार पर गैंगरेप और डकैती का मामला दर्ज किया गया है. तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी दो की तलाश जारी है.' पुलिस सूत्रों ने बताया कि मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली महिला अपने पति और दो बच्चों के साथ लगभग छह महीने से किराए के मकान में रह रही थी.
मकान मालिक ने हाल ही में उसे अवैध गतिविधियों में कथित संलिप्तता की शिकायतों का हवाला देते हुए घर खाली करने को कहा था. जाँचकर्ताओं को संदेह है कि आरोपियों को इस विवाद की जानकारी थी और उन्होंने इसी बहाने घर में घुसने का बहाना बनाया. गिरफ्तार किए गए सभी लोग उसी इलाके के रहने वाले हैं और आगे की जाँच जारी है.