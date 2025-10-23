ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु में गैंगरेप और डकैती के तीन आरोपी गिरफ्तार

बेंगलुरु: मदनायकनहल्ली पुलिस ने पुलिस मुखबिर होने का बहाना बनाकर एक महिला के घर में घुसकर लूटपाट करने और फिर उसके साथ गैंगरेप करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. दो अन्य आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश शुरू कर दी गई है.

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कार्तिक, ग्लेन और सुयोग के रूप में हुई है. घटना 21 अक्टूबर की शाम की है जब पाँचों आरोपी मोटरसाइकिल पर गंगोंडनहल्ली स्थित महिला के किराए के घर पहुँचे. खुद को पीन्या पुलिस स्टेशन का मुखबिर बताते हुए, उन्होंने महिला पर वेश्यावृत्ति और नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल होने का आरोप लगाया. इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर उससे एक लाख रुपये और गांजा की माँग की.

जब उसने इनकार किया तो कथित तौर पर उन लोगों ने उस पर क्रिकेट के बल्ले से हमला किया और उसके बेटे और उसके पति के दोस्त पर भी हमला किया. मारपीट के बाद उन्होंने घर से 25,000 रुपये नकद और दो मोबाइल फोन लूट लिए. पुलिस ने बताया कि इसके बाद आरोपी महिला को पास के एक घर में ले गए और उसके साथ रेप किया. पीड़िता के बेटे ने किसी तरह पुलिस कंट्रोल रूम (112) पर कॉल किया, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुँची, आरोपी भाग चुके थे. बाद में महिला और दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.