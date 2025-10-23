ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु में गैंगरेप और डकैती के तीन आरोपी गिरफ्तार

बेंगलुरु में एक महिला के साथ गैंगरेप, डकैती का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

BENGALURU GANG RAPE
बेंगलुरु में गैंगरेप के आरोप में तीन गिरफ्तार (प्रतीकात्मक फोटो) (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 23, 2025 at 10:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु: मदनायकनहल्ली पुलिस ने पुलिस मुखबिर होने का बहाना बनाकर एक महिला के घर में घुसकर लूटपाट करने और फिर उसके साथ गैंगरेप करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. दो अन्य आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश शुरू कर दी गई है.

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कार्तिक, ग्लेन और सुयोग के रूप में हुई है. घटना 21 अक्टूबर की शाम की है जब पाँचों आरोपी मोटरसाइकिल पर गंगोंडनहल्ली स्थित महिला के किराए के घर पहुँचे. खुद को पीन्या पुलिस स्टेशन का मुखबिर बताते हुए, उन्होंने महिला पर वेश्यावृत्ति और नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल होने का आरोप लगाया. इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर उससे एक लाख रुपये और गांजा की माँग की.

जब उसने इनकार किया तो कथित तौर पर उन लोगों ने उस पर क्रिकेट के बल्ले से हमला किया और उसके बेटे और उसके पति के दोस्त पर भी हमला किया. मारपीट के बाद उन्होंने घर से 25,000 रुपये नकद और दो मोबाइल फोन लूट लिए. पुलिस ने बताया कि इसके बाद आरोपी महिला को पास के एक घर में ले गए और उसके साथ रेप किया. पीड़िता के बेटे ने किसी तरह पुलिस कंट्रोल रूम (112) पर कॉल किया, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुँची, आरोपी भाग चुके थे. बाद में महिला और दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

पुलिस ने गिरफ्तारी और जाँच की पुष्टि की

बेंगलुरु ग्रामीण के एसपी सी.के. बाबा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, '28 वर्षीय पीड़िता की शिकायत के आधार पर गैंगरेप और डकैती का मामला दर्ज किया गया है. तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी दो की तलाश जारी है.' पुलिस सूत्रों ने बताया कि मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली महिला अपने पति और दो बच्चों के साथ लगभग छह महीने से किराए के मकान में रह रही थी.

मकान मालिक ने हाल ही में उसे अवैध गतिविधियों में कथित संलिप्तता की शिकायतों का हवाला देते हुए घर खाली करने को कहा था. जाँचकर्ताओं को संदेह है कि आरोपियों को इस विवाद की जानकारी थी और उन्होंने इसी बहाने घर में घुसने का बहाना बनाया. गिरफ्तार किए गए सभी लोग उसी इलाके के रहने वाले हैं और आगे की जाँच जारी है.

ये भी पढ़ें- बेंगलुरु : इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा से शौचालय में छात्र ने किया रेप, गिरफ्तार

TAGGED:

GANGRAPE AND ROBBERY
THREE ACCUSED ARRESTED
बेंगलुरु गैंगरेप डकैती तीन गिरफ्तार
बेंगलुरु गैंगरेप डकैती मामला
BENGALURU GANG RAPE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, ऊखीमठ के लिए रवाना हुई डोली

यरूशलेम को झटका: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आदेश, गाजा में सहायता प्रदान करने के लिए UNRWA को अनुमति दे इजराइल

निफ्टी की दमदार उड़ान, 52 हफ्तों में पहली बार पहुंचा 26,000 के पार; सेंसेक्स ने भी किया कमाल, 85 हजार का लेवल किया क्रॉस

भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने रचा इतिहास, जीता ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.