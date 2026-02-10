सूरत: सऊदी से लौटे व्यापारी के परिवार के तीन सदस्यों की रहस्यमयी मौत
गुजरात के सूरत शहर में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई, तीनों के शव अलग-अलग कमरे में मिले.
Published : February 10, 2026 at 5:12 PM IST
सूरत (गुजरात): सूरत शहर के लालगेट इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक ही परिवार के तीन सदस्यों की रहस्यमयी हालात में मौत से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है. संदेह जताया गया है कि यह सामूहिक आत्महत्या है, लेकिन मौत का सही कारण अभी पता नहीं चला है.
जानकारी के मुताबिक, हरिपुरा इलाके में रहने वाले 36 साल के फैज अहमद, उनकी पत्नी 32 साल की मुबीना अहमद और उनके 13 साल के बेटे नोमान अहमद की लाशें घर के अलग-अलग कमरों में मिलीं. परिवार के तीन सदस्यों की एक साथ मौत की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई.
चार दिन पहले सऊदी अरब से लौटा था परिवार
चौंकाने वाली बात यह है कि मृतक फैज अहमद केमिकल के कारोबार से जुड़े थे और पूरा परिवार सऊदी अरब की यात्रा पूरी करके चार दिन पहले ही सूरत लौटा था. ट्रिप से लौटने के कुछ ही दिन में परिवार के सदस्यों की मौत एक रहस्य बन गई है.
जांच में जुटी पुलिस
घटना की खबर मिलते ही डीसीपी राघव जैन समेत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच कर रही है. शक है कि यह सामूहिक आत्महत्या है, लेकिन मौत का सही कारण अभी पता नहीं चला है.
