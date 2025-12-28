ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु में तीन ड्रग्स फैक्ट्रियों का भंडाफोड़, 55 करोड़ रुपये की नशीली दवा जब्त, चार गिरफ्तार

बेंगलुरु में प्रतिबंधित ड्रग्स बनाने वाली तीन फैक्ट्रियां चल रही थीं. महाराष्ट्र पुलिस ने इसका फंडाफोड़ करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है.

Three MD Drug Factories Busted in Bengaluru, drugs worth Rs 55 crore seized by Maharashtra Police
बेंगलुरु में तीन ड्रग्स फैक्ट्रियों का भंडाफोड़, 55 करोड़ रुपये की नशीली दवा जब्त, चार गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 28, 2025 at 1:16 PM IST

2 Min Read
बेंगलुरु: महाराष्ट्र पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ATNF) ने प्रतिबंधित ड्रग्स बनाने और विपरण करने वाले अंतरराज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. नेटवर्क द्वारा बेंगलुरु में संचालित तीन ड्रग्स फैक्ट्रियों को नष्ट किया गया, जहां नशीली दवा मेफेड्रोन बनाई जाती थी. टास्क फोर्स ने 55.88 करोड़ रुपये की प्रतिबंधित नशीली दवा, मशीनरी और अन्य सामाग्री जब्त की है.

पुलिस के मुताबिक, महाराष्ट्र में दर्ज एक मामले के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और यह पता चला है कि आरोपी आरजे इवेंट के नाम से प्रतिबंधित ड्रग बनाने वाली यूनिट चला रहे थे.

अधिकारियों ने बताया कि एक मामले में, मुंबई में 1.5 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की गईं और आरोपी को पिछले हफ्ते पुणे-मुंबई हाईवे से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ के दौरान, गिरफ्तार किए गए आरोपी अब्दुल्ला खादर शेख ने कई खुलासे किए. केस दर्ज किया गया और जांच टीम को जांच के लिए आगे बढ़ाया गया.

इसके आधार पर, कर्नाटक के बेलगावी के रहने वाले एक और आरोपी प्रशांत यल्लप्पा पाटिल को गिरफ्तार किया गया, जो ड्रग बनाने में शामिल था. अधिकारियों को पता चला कि बेंगलुरु में तीन फैक्ट्रियां पाटिल ही संचालित कर रहा था. पाटिल की दी गई जानकारी के आधार पर, महाराष्ट्र पुलिस ने बेंगलुरु के होरमावु, यारप्पनहल्ली और कन्नूर में छापा मारा था. पुलिस ने कुल 55.88 करोड़ रुपये की 21.4 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की हैं, जिसमें 4.1 किलोग्राम सॉलिड MDMA और 17 किलोग्राम लिक्विड MDM शामिल हैं.

अधिकारियों ने बताया कि इस हफ्ते की शुरुआत में ANTF की टीमों ने राजस्थान के रहने वाले सूरज रमेश यादव और मलखान रामलाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया, जो कर्नाटक की राजधानी में गैर-कानूनी काम चला रहे थे.

उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और केमिकल जब्त कर लिए गए, और तीनों फैक्ट्रियों को नष्ट कर दिया गया. शुरुआती जांच से पता चलता है कि इन यूनिट्स में बनाया गया मेफेड्रोन कई राज्यों में सप्लाई किया गया, और उससे मिले पैसे का इस्तेमाल बेंगलुरु में रियल एस्टेट खरीदने के लिए किया गया.

अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दो मुख्य संदिग्धों को पकड़ने की कोशिश जारी है.

