बेंगलुरु में तीन ड्रग्स फैक्ट्रियों का भंडाफोड़, 55 करोड़ रुपये की नशीली दवा जब्त, चार गिरफ्तार

बेंगलुरु: महाराष्ट्र पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ATNF) ने प्रतिबंधित ड्रग्स बनाने और विपरण करने वाले अंतरराज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. नेटवर्क द्वारा बेंगलुरु में संचालित तीन ड्रग्स फैक्ट्रियों को नष्ट किया गया, जहां नशीली दवा मेफेड्रोन बनाई जाती थी. टास्क फोर्स ने 55.88 करोड़ रुपये की प्रतिबंधित नशीली दवा, मशीनरी और अन्य सामाग्री जब्त की है.

पुलिस के मुताबिक, महाराष्ट्र में दर्ज एक मामले के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और यह पता चला है कि आरोपी आरजे इवेंट के नाम से प्रतिबंधित ड्रग बनाने वाली यूनिट चला रहे थे.

अधिकारियों ने बताया कि एक मामले में, मुंबई में 1.5 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की गईं और आरोपी को पिछले हफ्ते पुणे-मुंबई हाईवे से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ के दौरान, गिरफ्तार किए गए आरोपी अब्दुल्ला खादर शेख ने कई खुलासे किए. केस दर्ज किया गया और जांच टीम को जांच के लिए आगे बढ़ाया गया.

इसके आधार पर, कर्नाटक के बेलगावी के रहने वाले एक और आरोपी प्रशांत यल्लप्पा पाटिल को गिरफ्तार किया गया, जो ड्रग बनाने में शामिल था. अधिकारियों को पता चला कि बेंगलुरु में तीन फैक्ट्रियां पाटिल ही संचालित कर रहा था. पाटिल की दी गई जानकारी के आधार पर, महाराष्ट्र पुलिस ने बेंगलुरु के होरमावु, यारप्पनहल्ली और कन्नूर में छापा मारा था. पुलिस ने कुल 55.88 करोड़ रुपये की 21.4 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की हैं, जिसमें 4.1 किलोग्राम सॉलिड MDMA और 17 किलोग्राम लिक्विड MDM शामिल हैं.