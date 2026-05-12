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बलोद में बड़ा हादसा, सीवरेज पाइपलाइन के काम के दौरान धंसी मिट्टी, तीन मजदूरों की मौत

बालोद: राजहरा नगर के पास बीएसपी की सीवरेज लाइन में पाइप बिछाने के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया. लगभग 10 फीट गहरे गड्ढे में कार्य कर रहे 3 मजदूर अचानक मिट्टी धंसने से उसके नीचे दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना के बाद से लोगों में जबरदस्त आक्रोश है. सांसद भोजराज नाग स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे जिसके बाद रेस्कूय के काम में तेजी आई. शक जताया जा रहा है कि 1 और मजदूर की बॉडी मलबे में दबी हो सकती है.

मिट्टी के मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौत

बीजेपी सांसद भोजराज नाग ने बताया कि अधिकारियों को जब उन्होने निर्देशित किया तब जाकर रेस्क्यू के काम में तेजी आई. वहीं घटनास्थल पर पहुंचे SDM सुरेश साहू से हादसे को लेकर जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होने कुछ भी बोलने से मना कर दिया. फिलहाल मौके पर नगर पालिका की टीम और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं. मलबे को हटाने का काम जारी है. लोगों का कहना है कि एक मजदूर और मलबे में दबा है. जेसीबी से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है.