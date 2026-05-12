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बलोद में बड़ा हादसा, सीवरेज पाइपलाइन के काम के दौरान धंसी मिट्टी, तीन मजदूरों की मौत

हादसा उस वक्त हुआ जब बीएसपी की सीवरेज लाइन में पाइप बिछाने का कार्य किया जा रहा था.

THREE LABOURERS DEAD AS SOIL CAVES
तीन मजदूरों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 12, 2026 at 10:36 PM IST

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बालोद: राजहरा नगर के पास बीएसपी की सीवरेज लाइन में पाइप बिछाने के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया. लगभग 10 फीट गहरे गड्ढे में कार्य कर रहे 3 मजदूर अचानक मिट्टी धंसने से उसके नीचे दब गए, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना के बाद से लोगों में जबरदस्त आक्रोश है. सांसद भोजराज नाग स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे जिसके बाद रेस्कूय के काम में तेजी आई. शक जताया जा रहा है कि 1 और मजदूर की बॉडी मलबे में दबी हो सकती है.

मिट्टी के मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौत

बीजेपी सांसद भोजराज नाग ने बताया कि अधिकारियों को जब उन्होने निर्देशित किया तब जाकर रेस्क्यू के काम में तेजी आई. वहीं घटनास्थल पर पहुंचे SDM सुरेश साहू से हादसे को लेकर जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होने कुछ भी बोलने से मना कर दिया. फिलहाल मौके पर नगर पालिका की टीम और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं. मलबे को हटाने का काम जारी है. लोगों का कहना है कि एक मजदूर और मलबे में दबा है. जेसीबी से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है.

घटना बेहद भयावह है और हृदय विदारक है. यहां पर लापरवाही भी सामने आई है. हम सरकार की ओर से हर संभव मदद करने की कोशिश में जुटे हैं. मैं खुद यहां पर पल-पल की मॉनिटरिंग कर रहा हूं. हादसे की सूचना मुझे उस वक्त मिली जब मैं घर लौट रहा था. खबर मिलते ही मैं तुरंत मौके पर पहुंचा. रेस्क्यू वर्क जारी है: भोजराज नाग, सांसद, बीजेपी

शाम 5 बजे के बाद यहां पर काम के दौरान मिट्टी धंस गई. फिलहाल 1 बॉडी निकाल लिया गया है. 2 और लोगों की बॉडी भीतर होने की सूचना है. जल्द ही दोनों बॉडी को निकाल लिया जाएगा: विकास पाटले, सिटी SP

दल्ली राजहरा में सीवरेज लाइन डैमेज हो गया था. पुराने पाइप को निकाला जा रहा था. उसी जगह पर नगर निगम का पानी का पाइप लाइन भी थी. उसे हटाने के दौरान मिट्टी धंस गई और ये हादसा हो गया. मलबे में दबे मजदूर प्रशिक्षित मजदूर थे या नहीं इसकी जांच कराई जा रही है. सेफ्टी के साधन उनके पास थे या नहीं ये भी पता लगाया जा रहा है: जयप्रकाश सिंह, GM राजहरा माइंस

मलबा हटाने का काम जारी

हादसे को लेकर फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया है. वहीं भिलाई इस्पात प्रबंधन की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. मृतकों में किशुन कुमार, राकेश कुमार एवं एक महिला मजदूर बैशाखिन का नाम शामिल है. मलबे को खंगालने का काम जारी है. यह सुनश्चित किया जा रहा है कहीं कोई तो मलबे नहीं दबा है. मलबे को हटाने के काम में जेसीबी को लगाया गया है.

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