ETV Bharat / bharat

सिरोही में बड़ा हादसा: हाईटेंशन लाइन के टॉवर का हिस्सा गिरा, पश्चिम बंगाल के 3 मजदूरों की मौत

हाईटेंशन बिजली टॉवर का हिस्सा टूटकर गिरा ( ETV Bharat Sirohi )