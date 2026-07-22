सिरोही में बड़ा हादसा: हाईटेंशन लाइन के टॉवर का हिस्सा गिरा, पश्चिम बंगाल के 3 मजदूरों की मौत
सिरोही के बरलूट में हाईटेंशन बिजली टॉवर का हिस्सा टूटने से तार खींच रहे पश्चिम बंगाल के तीन मजदूरों की मौत हो गई.
Published : July 22, 2026 at 8:15 PM IST
सिरोही: जिले के बरलूट थाना क्षेत्र के जावाल गांव के पास बुधवार शाम को एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां हाईटेंशन बिजली ट्रांसमिशन लाइन के टॉवर पर कार्य कर रहे तीन मजदूरों की टॉवर का हिस्सा टूटने से नीचे गिरने के कारण मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब मजदूर टॉवर पर बिजली की लाइन का तार खींचने का काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक टॉवर का एक हिस्सा भरभराकर टूट गया, जिससे तीनों मजदूर कई मीटर नीचे जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए.
तीन मजदूरों की मौत: बरलूट थाना अधिकारी कैलाशदान ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से तीनों घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद तीनों मजदूरों को मृत घोषित कर दिया. इस अचानक हुए हादसे के बाद कार्यस्थल और अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
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मृतकों की हुई पहचान: थाना अधिकारी के अनुसार, हादसे का शिकार हुए तीनों श्रमिक पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और एक निजी कंपनी के माध्यम से यहां ट्रांसमिशन लाइन निर्माण कार्य में लगे हुए थे. मृतकों के राहुल खान, मोरसलीम, पंचू शेख हैं.
पुलिस घटना की जांच में जुटी: थाना अधिकारी के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में हादसा टॉवर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर टूटने के कारण होना प्रतीत हो रहा है. इस मामले में मृतकों के परिजनों एवं संबंधित पक्षों की ओर से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस घटना के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है.
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