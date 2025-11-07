बाघ की दहशत: कर्नाटक के नागरहोल, बांदीपुर सफारी और ट्रेकिंग आज से बंद; एक महीने में टाइगर के हमले में 3 ने गंवाई जान
कर्नाटक में एक महीने में बाघ के हमले में तीन लोगों की मौत होने पर नागरहोल, बांदीपुर सफारी को बंद कर दिया गया है.
Published : November 7, 2025 at 5:21 PM IST
बीदर/मैसूर (कर्नाटक): कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर बी. खंड्रे ने नागरहोल तथा बांदीपुर सफारी आज से बंद करने का निर्देश दिया है. साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष वाले क्षेत्रों में ट्रेकिंग रोकने का फरमान सुनाया है. इतनी ही नहीं, बाघों के हमलों के मद्देनजर बाघों को पकड़ने के अभियान के लिए कर्मियों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं.
इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को एक लिखित सूचना भेजी गई है. सूचना में, उन्होंने आज सुबह मैसूरु के सारागुर तालुक के मोलेयुर रेंज के हेल हेग्गोडिलु गांव के पास बाघ के हमले में चौदैया नाइक (35) की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया. साथ ही निर्देश दिया कि अगले आदेश तक दोनों दिशाओं में सफारी बंद कर दी जाए. वहीं बाघों को पकड़ने के कार्यों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएं.
ईश्वर खंड्रे ने कहा कि मैसूरु और चामराजनगर जिलों के बांदीपुर और नागरहोल जंगलों में पिछले एक महीने में बाघों के हमलों में तीन अनमोल जानें जाने से बहुत दुख हुआ है.
बाघ के हमले के बाद, 27 अक्टूबर को बांदीपुर में और 2 नवंबर को चामराजनगर में ज़िला प्रभारी मंत्री के. वेंकटेश और समाज कल्याण मंत्री डॉ. एच. सी. महादेवप्पा की उपस्थिति में अधिकारियों की बैठक हुई और विधायकों, किसानों और आम जनता से बातचीत की गई.
बाघ को पकड़ने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने और सफारी को बंद करने की चेतावनी के बावजूद, एक और भयावह घटना सामने आई है जो स्तब्ध करने वाली है.
इस संदर्भ में, मंत्री ने आज से नागरहोल और बांदीपुर में सफारी बंद करने और मानव-वन्यजीव संघर्ष वाले क्षेत्रों में ट्रकों की आवाजाही बंद करने, और बांदीपुर तथा नागरहोल सफारी में तैनात सभी कर्मचारियों समेत सभी अधिकारियों और वाहन चालकों को बाघ पकड़ने के अभियान में तैनात करने, और बार-बार हमला करने वाले बाघों को पकड़ने के लिए मौके पर ही शिविर लगाकर कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं.
एक ही महीने में तीन की मौत: सारागुर तालुका के हेल हेग्गुडिलु गांव में बाघ के हमले में एक किसान की मौत हो गई. बाघ के हमले में मरने वाले किसान का नाम चौदनायका (40) था. आज सुबह, जब वह अपना खेत जोत रहा था, तो एक बाघ ने पीछे से उस पर हमला कर दिया और उसे घसीट कर ले गया.
हाल ही में, सारागुरु के बडागलपुरा गांव के महादेव (मादेगौड़ा) नामक एक व्यक्ति बाघ के हमले में अपनी आंखें खोने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया था. इस घटना के बाद, बन्नेगेरे गांव के राजशेखर और कुरनेगल गांव के दोड्डानिंगैया भी बाघ के हमलों में मारे गए हैं. अब, चौदनायका नामक एक किसान की मौत हो गई है. इसके साथ ही, बाघ के हमलों में तीन लोगों की जान जा चुकी है.
ये भी पढ़ें- टाइगर रिजर्व में अचानक बाघ से हुआ सामना, परिवार की अटकी सांस, ड्राइवर की सूझबूझ से बची जान