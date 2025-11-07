ETV Bharat / bharat

बाघ की दहशत: कर्नाटक के नागरहोल, बांदीपुर सफारी और ट्रेकिंग आज से बंद; एक महीने में टाइगर के हमले में 3 ने गंवाई जान

कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर बी. खंड्रे. ( ETV Bharat )

बीदर/मैसूर (कर्नाटक): कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर बी. खंड्रे ने नागरहोल तथा बांदीपुर सफारी आज से बंद करने का निर्देश दिया है. साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष वाले क्षेत्रों में ट्रेकिंग रोकने का फरमान सुनाया है. इतनी ही नहीं, बाघों के हमलों के मद्देनजर बाघों को पकड़ने के अभियान के लिए कर्मियों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं. इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को एक लिखित सूचना भेजी गई है. सूचना में, उन्होंने आज सुबह मैसूरु के सारागुर तालुक के मोलेयुर रेंज के हेल हेग्गोडिलु गांव के पास बाघ के हमले में चौदैया नाइक (35) की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया. साथ ही निर्देश दिया कि अगले आदेश तक दोनों दिशाओं में सफारी बंद कर दी जाए. वहीं बाघों को पकड़ने के कार्यों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएं. ईश्वर खंड्रे ने कहा कि मैसूरु और चामराजनगर जिलों के बांदीपुर और नागरहोल जंगलों में पिछले एक महीने में बाघों के हमलों में तीन अनमोल जानें जाने से बहुत दुख हुआ है. बाघ के हमले के बाद, 27 अक्टूबर को बांदीपुर में और 2 नवंबर को चामराजनगर में ज़िला प्रभारी मंत्री के. वेंकटेश और समाज कल्याण मंत्री डॉ. एच. सी. महादेवप्पा की उपस्थिति में अधिकारियों की बैठक हुई और विधायकों, किसानों और आम जनता से बातचीत की गई.