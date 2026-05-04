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ग्रेटर नोएडा: भीषण सड़क हादसे में तीन की मौत, राजस्थान से जा रहे थे बनारस

पुलिस ने बताया कि सभी मृतक एक ही परिवार से. वहीं हादसे में एक बच्ची भी घायल हुई है. पढ़ें पूरी खबर..

ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा
ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 4, 2026 at 7:57 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा में सोमवार को दिल-दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई. घटना में कार ट्रक में पीछे से टकरा गई, जिसमें महिला सहित तीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्ची घायल हो गई. कार सवार भीलवाड़ा, राजस्थान से बनारस दर्शन करने जा रहे थे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामला ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दादरी थाना क्षेत्र का है.

ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि सोमवार को थाना दादरी क्षेत्र के अंतर्गत ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर दादरी कट से गाजियाबाद की तरफ ग्राम शाहपुर अंडर पास के पास भीलवाड़ा राजस्थान से कार में सवार होकर 4 व्यक्ति बनारस जा रहे थे. घटना में कार सवार विवेक और राम सहित ममता नामक महिला की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची घोयल हो गई. सभी भीलवाड़ा राजस्थान के हैं.

परिजनों को किया सूचित: सूचना पर थाना दादरी पुलिस बल व पीआरवी मौके पर पहुंची और बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल भेजा. फिलहाल वह खतरे से बाहर बताई जा रही है. मृतकों के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. साथ ही उनके परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है. ट्रक व कार को घटना स्थल से हटाकर कब्जे में लिया गया है. ट्रक चालक की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है. अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

फिलहाल कोई तहरीर नहीं: उन्होंने बताया कि टना के संबंध में अभी तक मृतकों के परिजनों की तरफ से किसी प्रकार की कोई तकरीर नहीं दी गई है. परिजनों की तरफ से तहरीर प्राप्त होने पर अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मौके पर शांति और कानून व्यवस्था कायम है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच संबंधित थाना पुलिस की ओर से की जा रही है. दो टीमें बनाकर फरार ट्रक चालक की तलाश की भी की जा रही है.

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