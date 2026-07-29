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गाजियाबाद में ट्रक और कार की भीषण टक्कर में तीन की मौत, कई घायल; नई कार की पूजा कराने जा रहे थे हरिद्वार

गाजियाबाद में सड़क हादसे में तीन की मौत, कई घायल, ( ETV Bharat )