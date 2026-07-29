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गाजियाबाद में ट्रक और कार की भीषण टक्कर में तीन की मौत, कई घायल; नई कार की पूजा कराने जा रहे थे हरिद्वार

मंगलवार रात करीब 12:30 बजे चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर तेज रफ्तार कार और ट्रक की टक्कर में तीन श्रद्धालुओं की मौत

गाजियाबाद में सड़क हादसे में तीन की मौत, कई घायल,
गाजियाबाद में सड़क हादसे में तीन की मौत, कई घायल, (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 29, 2026 at 11:09 AM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात करीब 12:30 बजे चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर तेज रफ्तार कार और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. सभी श्रद्धालु राजस्थान के अलवर जिले के कलगांव के रहने वाले थे. परिवार द्वारा हाल ही में नई कार खरीदी गई थी. नई गाड़ी को लेकर गंगा स्नान करने और दर्शन के लिए हरिद्वार जा रहे थे.

हादसे की सूचना मिलते ही एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा और निवाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन से शवों को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. मृतकों की पहचान रमेश पुत्र छोटेलाल, रतनपुत्र भजनलाल और सुजीत पुत्र खुशीराम के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे का प्रमुख कारण माना जा रहा है. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक और परिचालक को हिरासत में लिया है.

चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर तेज रफ्तार बोलेरो और ट्रक की टक्कर,तीन की मौत (ETV Bharat)

बोलेरो और ट्रक में टक्कर:

एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा के मुताबिक, 29/07/2026 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना क्षेत्र निवाड़ी में रात्रि में करीब 12:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक बोलेरो पिकअप और एक ट्रक में टक्कर हो गई है, जिसमें कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई. पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पूछताछ की गई तो पाया गया कि उसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और कुछ व्यक्ति घायल थे, जिनको तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया.

पूजा के लिए हरिद्वार जाने के दौरान हादसा:

भास्कर वर्मा ने आगे बताया, प्रारंभिक पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई कि बोलेरो पिकअप नई-नई खरीदी गई थी, जिसको दर्शन और स्नान के लिए ये लोग हरिद्वार ले जा रहे थे. इसी दौरान यह दुखद दुर्घटना घटित हुई है. पुलिस द्वारा मौके पर ट्रक को तथा उसके ड्राइवर और उसके कंडक्टर को हिरासत में ले लिया गया है और अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है.

चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग पर 29 जुलाई 2026 की सुबह से भारी वाहनों का डायवर्सन लागू किया जाना था. डाइवर्जन लागू होने से पहले ही दर्दनाक दुर्घटना हो गई. कावड़ यात्रा के दौरान चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग को सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण कॉरिडोर माना जाता है. इस मार्ग से लाखों की संख्या में शिव भक्त कावड़िया पैदल यात्रा करते हैं.

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