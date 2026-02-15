ETV Bharat / bharat

गुजरात : तेज रफ्तार कार पुल की दीवार से टकराकर दो भागों में बंटी, तीन की मौत, एक गंभीर

गुजरात के राजकोट में सड़क हादसे के बाद दो टुकड़ों में बंटी कार ( ETV Bharat )

राजकोट (गुजरात) : गुजरात के राजकोट में रविवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे में कार के दो टुकड़े हो गए. बताया जाता है कि कार सुबह जेतलसर जंक्शन रेलवे पुल पार कर ही थी, इसी दौरान चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार पुल से टकरा गई. कार की स्पीड इतनी तेज थी की कार पुल की दीवार और डिवाइडर से टकराने के बाद कुछ ही सेकंड में दो भागों में बंट गई. कार में युवती समेत चार युवक जूनागढ़ महाशिवरात्रि मेले से सफेद कार में सवार होकर जेतपुर की ओर जा रहे थे. हादसे के बाद हाईवे पर ट्रैफिक जाम लग गया

हादसा इतना भयानक था कि कार के टुकड़े सड़क पर दूर-दूर तक बिखर गए और कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. घटना के बाद हाईवे पर ट्रैफिक जाम लग गया, जिसे पुलिस ने तुरंत पहुंचकर खुलवाया. हादसे में मारे गए कार सवार (file photo-ETV Bharat)