गुजरात : तेज रफ्तार कार पुल की दीवार से टकराकर दो भागों में बंटी, तीन की मौत, एक गंभीर
हादसा इतना भीषण था कि कार दो टुकड़ों में बंट गई और गाड़ी के हिस्से सड़क पर अलग-अलग दिशाओं में बिखर गए.
Published : February 15, 2026 at 5:52 PM IST
राजकोट (गुजरात) : गुजरात के राजकोट में रविवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे में कार के दो टुकड़े हो गए.
बताया जाता है कि कार सुबह जेतलसर जंक्शन रेलवे पुल पार कर ही थी, इसी दौरान चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार पुल से टकरा गई. कार की स्पीड इतनी तेज थी की कार पुल की दीवार और डिवाइडर से टकराने के बाद कुछ ही सेकंड में दो भागों में बंट गई. कार में युवती समेत चार युवक जूनागढ़ महाशिवरात्रि मेले से सफेद कार में सवार होकर जेतपुर की ओर जा रहे थे.
हादसे के बाद हाईवे पर ट्रैफिक जाम लग गया
हादसा इतना भयानक था कि कार के टुकड़े सड़क पर दूर-दूर तक बिखर गए और कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. घटना के बाद हाईवे पर ट्रैफिक जाम लग गया, जिसे पुलिस ने तुरंत पहुंचकर खुलवाया.
कार में सवार चार लोगों में से नवागढ़ निवासी 20 साल के अरुण प्रफुल्लभाई वाला और रायडी गांव निवासी 21 साल की मुस्कानबेन हरेशभाई बागड़ा की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं कार में सवार दो और युवक जयदीप किशोरभाई चौहान और अमिश (अमित) चनाभाई परमार गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत इलाज के लिए जूनागढ़ रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान जयदीप किशोरभाई चौहान की भी मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या तीन हो गई. वहीं अमिश परमार की हालत भी गंभीर है.
घटना की पुलिस कर रही जांच
घटना की सूचना मिलते ही जेतपुर के डिप्टी एसपी रोहित डोडिया और तालुका पुलिस मौके पर पहुंच गए. शुरुआती जांच के मुताबिक, हादसे की मुख्य वजह 'ओवरस्पीड' लग रही है. चूंकि कार सीधे पुल की प्रोटेक्शन दीवार से टकराई और किसी दूसरी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि ड्राइवर का स्टीयरिंग व्हील से कंट्रोल खो गया और यह हादसा हुआ.
फिलहाल पुलिस ने क्रेन की मदद से कार के मलबे को हटाकर सड़क साफ कराई. वहीं सभी शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए जेतपुर सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस एक्सीडेंट का मामला दर्ज कर आगे की कानूनी जांच कर रही है.
