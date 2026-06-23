ETV Bharat / bharat

TMC नेता सब्यसाची दत्ता की करीबी टीना भौमिक के घर छापा, 3 किलो सोना बरामद

पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में टीएमसी नेता सब्यसाची की करीबी टीना भौमिक के घर से 3 किलो सोना बरामद ( ETV Bharat )

पुलिस सूत्रों के मुताबिक अधिकारी सोमवार रात टीना भौमिक के घर गए, जो सब्यसाची दत्ता की करीबी मानी जाती है. पहले करीमपुर में उनके मायके में तलाशी ली गई और उसके बाद नजीरपुर में उनके ससुराल में तलाशी ली गई. खबर है कि इन ऑपरेशन्स के दौरान तीन किलोग्राम सोना बरामद किया गया.

इससे पहले 16 जून को पुलिस सब्यसाची दत्ता को साथ लेकर उत्तर 24 परगना के गाइघाटा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले उत्तर बागना गाँव में उनके ससुराल गई थी और वहाँ तलाशी ली थी. इस बार, बिधाननगर नॉर्थ स्टेशन के अधिकारियों ने उनके साथ नदिया में कई जगहों पर छापेमारी की.

कोलकाता: तृणमूल नेता और पूर्व विधायक सब्यसाची दत्ता की करीबी सहयोगी टीना भौमिक के घर से लगभग तीन किलोग्राम सोना बरामद किया गया. बिधाननगर नॉर्थ थाने की पुलिस ने सब्यसाची दत्ता के साथ मिलकर सोमवार रात भर नादिया जिले के तेहट्टा सब-डिविजन में दो जगहों पर तलाशी ली और यह सोना बरामद किया. इसके अलावा टीना को इस आने वाले गुरुवार को बिधाननगर नॉर्थ पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया.

तृणमूल कांग्रेस में टीना भौमिक 2019 में सामने आई. पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें तेजी से कई जिम्मेदारियां सौंपी गई. इसके बाद सब्यसाची दत्ता को अक्सर उनके घर पर होने वाले कार्यक्रमों या उनकी पहल पर आयोजित राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते देखा जाता था.

फिलहाल, टीना नादिया जिला परिषद की सदस्य हैं. उन्होंने नादिया में पार्टी की महिला शाखा में भी कई जिम्मेदारियां निभाई हैं. पुलिस को जानकारी मिली थी कि उनकी तेजी से बढ़ती राजनीतिक हैसियत के साथ-साथ उनकी संपत्ति में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है. उनकी संपत्ति की कीमत दोगुनी हो गई थी. इस जानकारी के आधार पर और सब्यसाची दत्ता से पूछताछ के बाद, पुलिस ने टीना भौमिक के घर पर छापा मारा और कई किलोग्राम सोना बरामद किया. हालाँकि, फ़ोन पर टीना भौमिक से संपर्क करने की कोशिशें नाकाम रही.

सरकार बदलने के बाद से राज्य से लेकर जिले तक के तृणमूल नेताओं पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे. पुलिस ने तृणमूल के कई पूर्व मंत्रियों और चुने हुए प्रतिनिधियों को गिरफ़्तार किया. नादिया में भी पुलिस ने पहले राज्य के पूर्व मंत्री और कृष्णानगर दक्षिण के विधायक उज्ज्वल बिस्वास को गिरफ़्तार किया. उन पर सरकारी राहत सामग्री का गैर-कानूनी तरीके से जमा करने का आरोप था. नाराज भीड़ ने तो उन पर सबके सामने अंडे भी फेंके थे.

इसके अलावा, तृणमूल नेता और नबाद्वीप नगरपालिका के चेयरमैन बिमान कृष्ण साहा को भी ऐसे ही आरोपों में गिरफ़्तार किया गया था. वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं. इस लिस्ट में बिधाननगर के तृणमूल नेता सब्यसाची दत्ता का नाम भी शामिल है, जिन्हें पुलिस ने 8 जून को उनके न्यू टाउन वाले फ़्लैट से करोड़ों रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ़्तार किया था. बिधाननगर नॉर्थ पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर उन्हें हिरासत में लिया और उन पर लगे कई आरोपों की जांच कर रही है. हाल ही में उनसे जुड़े एक सर्च ऑपरेशन में तीन किलोग्राम सोना बरामद हुआ.