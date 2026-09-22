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शिरडी साईबाबा संस्थान को बड़ी उपलब्धि: इन तीन प्रमुख विभागों को मिला अंतरराष्ट्रीय ISO सर्टिफिकेशन

संस्था में लगभग 6,300 कर्मचारी हैं, जिनमें अधिकारी और अन्य स्टाफ शामिल हैं जो 40 अलग-अलग विभागों के बड़े पैमाने पर कामकाज को संभालते हैं. कई कर्मचारी अपने काम को सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि साईं बाबा की सेवा का एक रूप मानते हैं.

शिरडी संस्थान की कोशिशें हर दिन लाखों भक्त पूजा-अर्चना के लिए शिरडी आते हैं. संस्थान का प्रशासनिक तंत्र बढ़ती हुई भक्तों की संख्या को संभालने और दर्शन का समय तय करने, सुरक्षा, रहने की व्यवस्था और भोजन जैसी सेवाओं को सुचारू रूप से उपलब्ध कराने के लिए चौबीसों घंटे काम करता है.

श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) गोरख गदिलकर ने इस उपलब्धि पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी और उनके प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा, "श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट के तहत चालीस विभाग बहुत कुशलता से काम करते हैं. स्टाफ कड़ी मेहनत और पूरे जोश के साथ काम करता है और यह सर्टिफिकेशन असल में उनकी कोशिशों का सम्मान करता है."

श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट के तहत काम करने वाले ये तीन विभाग हैं, सुरक्षा, साईं मंदिर और जनसंपर्कय यह आईएसओ सर्टिफिकेशन उनके बेहतरीन कामकाज के तरीकों, अनुशासित प्लानिंग, पारदर्शी सेवा और तय मानकों को असरदार ढंग से लागू करने के लिए दिया गया है.

शिरडी (महाराष्ट्र): शिरडी के श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट (SSST) के तीन प्रमुख विभागों को इंटरनेशनल आईएसओ सर्टिफिकेशन (मानांकन) मिला है. यह श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट की एक और उपलब्धि है जो उनके प्रशासन और सेवा प्रबंधन की जबरदस्त कोशिशों को दिखाती है.

गाडिलकर ने बताया, "पिछले डेढ़ साल से ज्यादा समय से, सुरक्षा विभाग ने मंदिर आने वाले भक्तों की खोई हुई कीमती और निजी चीज़ें वापस दिलाने में मदद की है. भक्त अक्सर अपनी चीजें वहीं छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं या कहीं खो देते हैं. 96 लाख रुपये की कीमत वाली ये सभी चीजें उन भक्तों को पूरी ईमानदारी से वापस कर दी गईं जिन्होंने इनके खोने की जानकारी दी थी. सर्टिफिकेशन टीम ने उनके काम और लगन की तारीफ़ की है."

शिरडी साईबाबा संस्थान के तीन प्रमुख विभागों को अंतरराष्ट्रीय ISO सर्टिफिकेशन मिला (ETV Bharat)

गाडिलकर ने कहा, "मंदिर रोजना आने वाले भक्तों की भीड़ और उनके प्रबंधन का काम संभालता है. मंदिर परिसर के रखरखाव, रोजाना के प्रबंधन और नियमित रूप से आयोजित होने वाले कई कार्यक्रमों को देखते हुए उन्हें सर्टिफिकेशन मिला है. आखिर में, हमारा पीआर विभाग वीआईपी, प्रेस के दौरों और दूसरी सभी औपचारिकताओं का प्रबंधन संभालता है. उन्हें लगता है कि ये काम बहुत अच्छे ढंग से किए गए हैं."

पिछला ISO सर्टिफिकेशन

इससे पहले, साईं प्रसादालय (डाइनिंग हॉल) को 2010 में आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला था. साईं प्रसादालय को एशिया का सबसे बड़ा मुफ्त भोजन वितरण केंद्र माना जाता है. श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट इस प्रसादालय में लाखों भक्तों के लिए भोजन का इंतजाम करता है. औसतन साईं प्रसादालय में रोज़ाना 40,000 से 45,000 भक्तों को भोजन कराया जाता है.

हिंदू धर्म के अहम त्योहारों या साईं मंदिर के लिए खास दिनों में, यहाँ भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ती है और उनकी संख्या बढ़कर 80 हजार से 90 हजार तक पहुंच जाती है. इस बीच साईं बाबा मंदिर परिसर में बनाए रखी गई बेहतरीन साफ़-सफाई के लिए संस्थान की साफ-सफाई व्यवस्था को भी 2014 में ISO सर्टिफिकेशन मिला.इसके अलावा, साईं आश्रम भक्तनिवास, साईं प्रसाद भक्तनिवास और द्वारवती भक्तनिवास को भी साफ-सफ़ाई और मैनेजमेंट के मानकों को पूरा करने के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है.

आईएसओ सर्टिफिकेशन के नियमों का लगातार पालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर समीक्षा की जाती है. सर्टिफिकेशन देने वाली संस्था के अधिकारी शिरडी आकर श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट के अलग-अलग विभागों में साफ-सफाई, प्रबंधन, सेवा प्रोटोकॉल और तय मानकों के पालन की जांच करते हैं.

इसके बाद जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करके आईएसओ सर्टिफिकेशन को रिन्यू (नवीनीकरण) किया जाता है. आईएसओ सर्टिफिकेशन को रिन्यू करने का खर्च बेंगलुरु के साईं भक्त केशवमूर्ति ने उठाया है.

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