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दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर सड़क हादसा, मोटरसाइकिल से हरिद्वार जा रहे तीन कावड़ियों की मौत

गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर बुधवार सुबह हुए सड़क हादसे में तीन कावड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई.

Kanwariya dies in a road accident
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, तीन कावड़ियों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 5, 2026 at 4:30 PM IST

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नई दिल्‍ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे पर बुधवार सुबह हुए सड़क हादसे में तीन कावड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई. बाइक पर सवार होकर तीनों कावड़िये हरिद्वार जल लेने जा रहे थे. दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कालछिना गांव के पास पहुंचने पर अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी. टक्कर लगने से तीनों कावड़ियों की मौत हो गई.

तीनों कावड़िये हरियाणा में झज्जर के रहने वाले थे. घटना 5 अगस्त 2026 की सुबह तकरीबन 5:00 बजे की है. सूचना मिलते ही मोदीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों द्वारा तीनों युवकों को मृत घोषित कर दिया गया. फिलहाल, कांवड़ियों को किस वाहन ने टक्कर मारी थी, इसको लेकर अब पुलिस द्वारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जा रहा है. इससे टक्कर मारने वाले वाहन चालक का पता लगाया जा सकेगा. तीनों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे. मृतकों की पहचान मूल रूप से हरियाणा में झज्जर निवासी प्रदीप (22), राजकुमार (35) और ज्ञान प्रकाश (45) के रूप में हुई है. घटना में मोटरसाइकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है.

सहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर भास्कर वर्मा (ETV Bharat)

गाजियाबाद में यह पहला मामला नहीं है. सोमवार को नेशनल हाईवे 9 स्थित छजारसी पर मोटरसाइकिल सवार एक कांवड़िए की मौत हुई थी. मोदीनगर में सहायक पुलिस आयुक्त भास्कर वर्मा के मुताबिक, पांच अगस्त 2026 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र भोजपुर में दिल्ली से मेरठ जाने वाले एक्सप्रेसवे पर एक बाइक जिस पर तीन व्यक्ति सवार थे, तीनों की किसी वाहन दुर्घटना में मौके पर ही मृत्यु हो गई. पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है.

भास्कर वर्मा ने आगे बताया, प्राथमिक रूप से जांच में यह पता चला कि ज्ञान प्रकाश और उनके दो साथी मूल रूप से अलीगढ़ के रहने वाले हैं तथा वर्तमान में हरियाणा के झज्जर में रह रहे हैं. दुर्घटना में बाइक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह गाड़ी किसी आगे चल रही गाड़ी से टकरा गई थी. उनके बैग से एक शराब की बोतल भी मिली है जो कि आधी खाली थी. उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है. अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.

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