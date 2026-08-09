ETV Bharat / bharat

जेपीएससी के तीन सदस्यों ने इस्तीफा दिया, छात्र आंदोलन के बीच बड़ा घटनाक्रम

रांची: झारखंड में जेपीएससी जेएसएसी छात्र आंदोलन के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के तीन सदस्यों अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हांसदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. तीनों ने अपना त्यागपत्र राज्यपाल संतोष गंगवार को सौंपा था, जिसे मंजूर कर लिया गया है. यह घटना उस समय हुई जब परीक्षाओं में अनियमितताओं की शिकायतों को लेकर छात्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.

छात्र संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच पांच घंटे से अधिक समय तक बैठक चली. सभी छात्र संगठनों के साथ तीन चरणों में वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला. सरकार का दावा है कि छात्रों की अधिकतर मांगें स्वीकार कर ली गई हैं. वहीं, छात्र संगठन कह रहे हैं कि उनकी कई महत्वपूर्ण मांगों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

बीजेपी प्रवक्ता का बयान (ETV Bharat)

दरअसल, सरकार ने केवल 14वीं परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है, जिससे छात्र पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं. उनका आग्रह है कि अन्य परीक्षाओं और व्यवस्था में सुधार संबंधी जो मांगें रखी गई थीं, उन पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.