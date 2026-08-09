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जेपीएससी के तीन सदस्यों ने इस्तीफा दिया, छात्र आंदोलन के बीच बड़ा घटनाक्रम

छात्र आंदोलन के बीच जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है.

THREE JPSC MEMBERS RESIGN
आंदोलनकारी छात्र (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 9, 2026 at 7:21 PM IST

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रांची: झारखंड में जेपीएससी जेएसएसी छात्र आंदोलन के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के तीन सदस्यों अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हांसदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. तीनों ने अपना त्यागपत्र राज्यपाल संतोष गंगवार को सौंपा था, जिसे मंजूर कर लिया गया है. यह घटना उस समय हुई जब परीक्षाओं में अनियमितताओं की शिकायतों को लेकर छात्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.

छात्र संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच पांच घंटे से अधिक समय तक बैठक चली. सभी छात्र संगठनों के साथ तीन चरणों में वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला. सरकार का दावा है कि छात्रों की अधिकतर मांगें स्वीकार कर ली गई हैं. वहीं, छात्र संगठन कह रहे हैं कि उनकी कई महत्वपूर्ण मांगों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

बीजेपी प्रवक्ता का बयान (ETV Bharat)

दरअसल, सरकार ने केवल 14वीं परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है, जिससे छात्र पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं. उनका आग्रह है कि अन्य परीक्षाओं और व्यवस्था में सुधार संबंधी जो मांगें रखी गई थीं, उन पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

इस मामले में झारखंड बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा लेना सरकार के द्वारा कल के विधानसभा के छात्रों के महाघेराव से ध्यान भटकने की कोशिश मात्र है. प्रतुल ने कहा टीडीपीएल ने जितने परीक्षा लिए, सबको रद्द करना चाहिए. सीबीआई जांच होनी चाहिए. लेकिन सरकार ऐसा करती नहीं दिख रही. उन्होंने कहा जेपीएससी के तीनों सदस्यों के तार राजनीतिक सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों से जुड़े थे.

अब सबकी नजरें सोमवार को होने वाले छात्रों के विधानसभा मार्च पर टिकी हुई हैं. हालांकि छात्रों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और किसी तरह की हिंसा या तोड़फोड़ नहीं करेंगे.

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