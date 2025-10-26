अमेरिका से डिपोर्ट किए गए जींद के 3 युवक, लाखों रुपए खर्च कर डोंकी रूट से गए थे USA

ETV Bharat / bharat

अमेरिका से डिपोर्ट किए गए जींद के 3 युवकों को परिजनों के हवाले कर दिया गया है. तीनों डोंकी रूट के जरिए अमेरिका गए थे.

Three Jind youths deported from the US they had gone abroad via the donkey route
अमेरिका से डिपोर्ट किए गए जींद के 3 युवक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 26, 2025 at 6:26 PM IST

3 Min Read
जींद : हरियाणा के जींद के रहने वाले 3 युवकों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है. तीनों युवकों डोंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचे थे. यूएस में अवैध प्रवासियों पर ट्रंप सरकार की सख्ती के चलते डिपोर्टेशन में तेजी आई है और बिना कागजात के अमेरिका जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

अमेरिका से डिपोर्ट हुए जींद के युवक : अमेरिका से डिपोर्ट किए गए जींद के तीन युवकों को दिल्ली एयरपोर्ट से डीएसपी संदीप कुमार ने रिसीव किया है. रविवार को पुलिस लाइन लाकर युवकों से पूछताछ की गई और उनका रिकॉर्ड खंगालने के बाद युवकों को परिजनों के हवाले कर दिया गया. जिन्हें डिपोर्ट किया गया है, उनमें जिले के गांव भैरव खेड़ा निवासी अजय, गांव निम्राबाद निवासी लभजोत सिंह, पिल्लूखेड़ा निवासी नवीन शामिल है. नवीन और लभजोत सिंह डोंकी रास्ते के जरिए अमेरिका पहुंचे थे. जबकि अजय कनाडा वैध तरीके से गया था लेकिन बाद में वो बिना वैलिड कागजात के अमेरिका पहुंच गया था.

लाखों रुपए खर्च कर पहुंचे थे अमेरिका : तीनों लगभग ढाई साल से अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे. अमेरिका जाने के लिए तीनों ने लाखों रुपये खर्च किए थे. हालांकि तीनों युवकों ने अभी तक किसी एजेंट के खिलाफ कोई शिकायत नहीं दी है.

डोंकी रूट से जाना ख़तरा : रविवार को एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि "डोंकी रूट से विदेश जाना अपराध है. इस तरह की अवैध यात्रा ना केवल आर्थिक हानि का कारण बनती है, बल्कि जीवन को भी ख़तरे में डाल देती है. ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिसमें डोंकी के रास्ते में युवाओं को शारीरिक प्रताड़ना, धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा है. यहां तक कि कई मामलों में युवकों को जान तक गंवानी पड़ी है. उन्होंने कहा कि युवाओं को अगर विदेश जाना है तो बिलकुल जाएं लेकिन वैध तरीके से जाएं, डोंकी रूट का इस्तेमाल ना करें."

लाखों रुपए खर्च कर डोंकी रूट से गए थे USA (Etv Bharat)

