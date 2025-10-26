ETV Bharat / bharat

तीन महीने के बच्चे को बेचने की कोशिश, पिता समेत तीन गिरफ्तार

कोट्टायम: केरल के कोट्टायम में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. कुमारकोम में पुलिस ने तीन महीने के एक बच्चे को बेचने की कोशिश के आरोप में तीन लोगों को हिरासत में लिया है. हैरान करने वाली बात यह है कि गिरफ्तार लोगों में नवजात बच्चे का पिता का शामिल है, जो असम का रहने वाला है. इसके अलावा बच्चे को खरीदने आया व्यक्ति और इस सौदे में शामिल एक बिचौलिया को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पिता ने अपने मासूम बच्चे को 50,000 रुपये में बेचने की कोशिश की. कथित खरीदार, जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है और वर्तमान में एराट्टुपेट्टा में रहता है, कथित तौर पर इस डील के लिए कुमारकोम आया था.

हालांकि, बच्चे की मां ने इसका विरोध किया और जब उसे इस योजना के बारे में पता चला तो उसने अपने सहकर्मियों को इसकी सूचना दी. यह पुष्टि होने पर कि यह कोशिश असली थी, उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया. इसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया और बच्चे को बेचने की कोशिश को नाकाम कर दिया.