तीन महीने के बच्चे को बेचने की कोशिश, पिता समेत तीन गिरफ्तार
केरल के कोट्टायम में तीन महीने के बच्चे को बेचने की कोशिश कर रहे असम निवासी पिता समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया.
Published : October 26, 2025 at 8:06 PM IST
कोट्टायम: केरल के कोट्टायम में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. कुमारकोम में पुलिस ने तीन महीने के एक बच्चे को बेचने की कोशिश के आरोप में तीन लोगों को हिरासत में लिया है. हैरान करने वाली बात यह है कि गिरफ्तार लोगों में नवजात बच्चे का पिता का शामिल है, जो असम का रहने वाला है. इसके अलावा बच्चे को खरीदने आया व्यक्ति और इस सौदे में शामिल एक बिचौलिया को गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पिता ने अपने मासूम बच्चे को 50,000 रुपये में बेचने की कोशिश की. कथित खरीदार, जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है और वर्तमान में एराट्टुपेट्टा में रहता है, कथित तौर पर इस डील के लिए कुमारकोम आया था.
हालांकि, बच्चे की मां ने इसका विरोध किया और जब उसे इस योजना के बारे में पता चला तो उसने अपने सहकर्मियों को इसकी सूचना दी. यह पुष्टि होने पर कि यह कोशिश असली थी, उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया. इसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया और बच्चे को बेचने की कोशिश को नाकाम कर दिया.
एक स्थानीय मजदूर ने कहा, "अगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की होती, तो बच्चे की तस्करी हो जाती." उसने यह भी दावा किया कि बच्चे के पिता ने पहले ही 1,000 रुपये की अग्रिम राशि स्वीकार कर ली थी.
मां और बच्चे को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया
आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अधिकारियों ने बच्चे की मां और उसके बच्चों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है. पुलिस ने कहा कि आगे की जांच चल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई बड़ा तस्करी नेटवर्क इसमें शामिल है.
