सुकमा में 3 हार्डकोर माओवादी ढेर, भारी मात्रा में हथियार व विस्फोटक बरामद
तीनों माओवादियों पर कुल 12 लाख रुपये का इनाम घोषित था.
Published : December 18, 2025 at 5:59 PM IST
सुकमा: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है. थाना गोलापल्ली क्षेत्र के गोंदीगुड़ा के जंगल में हुई मुठभेड़ में महिला माओवादी सहित कुल तीन माओवादी मारे गए हैं. इनमें दो पुरुष एसीएम (एरिया कमेटी मेंबर) रैंक के इनामी माओवादी और एक महिला एलओएस सदस्य शामिल है.
सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने बताया कि गोंदीगुड़ा क्षेत्र के जंगलों में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर सुकमा डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. 18 दिसंबर 2025 की सुबह से सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर मुठभेड़ चलती रही.
सर्च अभियान के दौरान मुठभेड़ स्थल की गहन तलाशी लेने पर एक महिला और दो पुरुष माओवादियों के शव हथियारों व नक्सली सामग्री के साथ बरामद किए गए: किरण चव्हाण, एसपी,सुकमा
माओवादियों की पहचान
1. माड़वी जोगा उर्फ मुन्ना
निवासी: जिला नारायणपुर
रैंक: एसीएम, कोंटा एरिया कमेटी
इनाम: 5 लाख
2. सोढ़ी बंडी
निवासी: सिंघनमड़गू किस्टाराम, जिला सुकमा
रैंक: एसीएम, किस्टाराम एरिया कमेटी
इनाम: 5 लाख
3. नुप्पों बजनी
निवासी: टेकलगुड़ा जगरगुंडा, जिला सुकमा
रैंक: एलओएस सदस्य, किस्टाराम एरिया कमेटी
इनाम: 2 लाख
एनकाउंटर में मारे गए तीनों माओवादी कोंटा और किस्टाराम एरिया कमेटी के अंतर्गत सक्रिय रहकर कई गंभीर नक्सली घटनाओं और हिंसक वारदातों में शामिल रहे हैं.
हथियार और नक्सल सामग्री बरामद
- 9 एमएम सर्विस पिस्टल
- 12 बोर भरमार बंदूक
- बीजीएल सेल, टिफिन बम
- भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री
मुठभेड़ स्थल से आधुनिक हथियारों के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सली सामग्री बरामद की गई है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि बरामद हथियारों और विस्फोटकों से यह स्पष्ट है कि माओवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसे सुरक्षा बलों ने समय रहते विफल कर दिया.
'अंतिम सांसें गिन रहा माओवाद'
बस्तर रेंज के आईजीपी सुन्दरराज पी ने कहा कि साल 2025 में सुरक्षा बलों की संयुक्त और प्रभावी कार्रवाई के चलते अब तक सेंट्रल कमेटी मेंबर(Central Committee Members) डीकेएसजेडसी मेंबर(DKSZC Members) और पीएलजीए कैडर(PLGA Cadres) सहित कुल 255 माओवादी मारे जा चुके हैं.
बस्तर में माओवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है. संगठन की संरचना पूरी तरह से टूट चुकी है और अब उनकी किसी भी हिंसक चाल या दहशत फैलाने की कोशिश का कोई प्रभाव नहीं रह गया है: सुंदरराज पी, बस्तर आईजी
पुलिस की माओवादियों से अपील
पुलिस ने सभी सक्रिय माओवादियों से अपील की है कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं. सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई को सुकमा जिले में शांति, विकास और कानून व्यवस्था की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
छत्तीसगढ़ में हुए बड़े एनकाउंटर
- 22 नवंबर 2024: सुकमा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 10 माओवादियों को ढेर कर दिया. मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में एक कमांडर भी शामिल है. मारा गया कमांडर लंबे वक्त से नक्सलियों के लिए काम कर रहा था. पुलिस के मुताबिक कमांडर 60 से लेकर 80 जवानों की शहादत में शामिल था.
- 16 नवंबर 2024: बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान 5 नक्सली ढेर हुए. मुठभेड़ नारायणपुर और कांकेर के बार्डर एरिया में हुआ. मुठभेड़ अबूझमाड़ के जंगलों में हुई. सुरक्षाबलों की टीम ज्वाइंट सर्चिंग ऑपरेशन पर निकली थी.
- 04 अक्टूबर 2024: छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मुठभेड़ में जवानों ने 38 नक्सलियों को अबूझमाड़ के जंगलों में ढेर कर दिया. एनकाउंटर नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले के बार्डर एरिया में थुलथुली और नेंदूर गांव के बीच हुई. अबूझमाड़ के जंगलों में हुई मुठभेड़ में माओवादियों को तगड़ा झटका जवानों ने दिया. एनकाउंटर को डीआरजी और एसटीएफ की टीम शामिल रही.
- 03 सितंबर 2024: दंतेवाड़ा में हुए एनकाउंटर में जवानों ने 9 माओवादियों को ढेर कर दिया. एनकाउंटर में डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान शामिल रहे.
- 02 जुलाई 2024: नारायणपुर में सर्चिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में जवानों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया.
- 15 जून 2024: अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 8 माओवादी मारे गए. ड्यूटी के दौरान 1 जवान की भी जान चली गई जबकी 2 जवान जख्मी हुए.
- 07 जुलाई 2024: फोर्स के ज्वाइंट ऑपरेशन में पीएलजीए के 6 माओवादी नारायणपुर में ढेर हुए. मारे गए माओवादियों पर कुल 38 लाख का इनाम शासन ने रखा था.
- 23 मई 2024: नक्सल प्रभावित नारायपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर के बार्डर एरिया में हुई मुठभेड़ में 8 हार्डकोर नक्सली मारे गए.
- 10 मई 2024: बीजापुर में हुए एनकाउंटर में सुरक्षाकर्मियों ने 12 माओवादियों को मार गिराया. 12 घंटे से ज्यादा चली मुठभेड़ के बाद मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया. मुठभेड़ गंगालूर थाना इलाके के पीडिया गांव के पास हुई.
- 30 अप्रैल 2024: नारायणपुर और कांकेर के सीमावर्ती इलाके में हुए मुठभेड़ में 9 हार्डकोर नक्सली मारे गए. मारे गए माओवादियों में 2 महिला नक्सली भी शामिल रही. बस्तर आई सुंदरराज पी के मुताबिक एनकाउंटर सुबह 6 बजे अबूझमाड़ के टेकमेटा और काकुर गांव के जंगलों में हुई. जिस इलाके में मुठभेड़ हुई वो इलाका नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता है.
- 16 अप्रैल 2024: कांकेर में जिला पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया. मारे गए माओवादियों में कई इनामी नक्सली शामिल थे.
- 02 अप्रैल 2024: एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान बीजापुर में फोर्स ने 13 माओवादियों को ढेर कर दिया. एनकाउंटर बीजापुर के लेंड्रा गांव के जंगल में हुई.
- 27 मार्च 2024: बीजापुर में 2 महिला नक्सली समेत 6 माओवादियों को जवानों ने ढेर कर दिया. बस्तर आई जी के मुताबिक एनकाउंटर बासागुड़ा थाना इलाके के चिकुरभट्टी और पुसबका गांव के जंगलों में हुई.
- 27.02.2024: बीजापुर में जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सली IED प्लांट कर रहे थे. मौके पर पहुंचे जवानों ने 4 माओवादियों को मार गिराया.
- 03.02.2024: नक्सल प्रभावित नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 माओवादियों को मार गिराया.