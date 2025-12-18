ETV Bharat / bharat

सुकमा में 3 हार्डकोर माओवादी ढेर, भारी मात्रा में हथियार व विस्फोटक बरामद

माओवादियों की पहचान ( ETV Bharat )

सर्च अभियान के दौरान मुठभेड़ स्थल की गहन तलाशी लेने पर एक महिला और दो पुरुष माओवादियों के शव हथियारों व नक्सली सामग्री के साथ बरामद किए गए: किरण चव्हाण, एसपी,सुकमा

भारी मात्रा में हथियार व विस्फोटक बरामद (ETV Bharat)

सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने बताया कि गोंदीगुड़ा क्षेत्र के जंगलों में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर सुकमा डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. 18 दिसंबर 2025 की सुबह से सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर मुठभेड़ चलती रही.

सुकमा: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है. थाना गोलापल्ली क्षेत्र के गोंदीगुड़ा के जंगल में हुई मुठभेड़ में महिला माओवादी सहित कुल तीन माओवादी मारे गए हैं. इनमें दो पुरुष एसीएम (एरिया कमेटी मेंबर) रैंक के इनामी माओवादी और एक महिला एलओएस सदस्य शामिल है.

निवासी: सिंघनमड़गू किस्टाराम, जिला सुकमा

रैंक: एसीएम, किस्टाराम एरिया कमेटी

इनाम: 5 लाख

3. नुप्पों बजनी

निवासी: टेकलगुड़ा जगरगुंडा, जिला सुकमा

रैंक: एलओएस सदस्य, किस्टाराम एरिया कमेटी

इनाम: 2 लाख

एनकाउंटर में मारे गए तीनों माओवादी कोंटा और किस्टाराम एरिया कमेटी के अंतर्गत सक्रिय रहकर कई गंभीर नक्सली घटनाओं और हिंसक वारदातों में शामिल रहे हैं.

हथियार और नक्सल सामग्री बरामद

9 एमएम सर्विस पिस्टल

12 बोर भरमार बंदूक

बीजीएल सेल, टिफिन बम

भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री

मुठभेड़ स्थल से आधुनिक हथियारों के साथ भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सली सामग्री बरामद की गई है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि बरामद हथियारों और विस्फोटकों से यह स्पष्ट है कि माओवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसे सुरक्षा बलों ने समय रहते विफल कर दिया.

'अंतिम सांसें गिन रहा माओवाद'

बस्तर रेंज के आईजीपी सुन्दरराज पी ने कहा कि साल 2025 में सुरक्षा बलों की संयुक्त और प्रभावी कार्रवाई के चलते अब तक सेंट्रल कमेटी मेंबर(Central Committee Members) डीकेएसजेडसी मेंबर(DKSZC Members) और पीएलजीए कैडर(PLGA Cadres) सहित कुल 255 माओवादी मारे जा चुके हैं.

बस्तर में माओवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है. संगठन की संरचना पूरी तरह से टूट चुकी है और अब उनकी किसी भी हिंसक चाल या दहशत फैलाने की कोशिश का कोई प्रभाव नहीं रह गया है: सुंदरराज पी, बस्तर आईजी

पुलिस की माओवादियों से अपील

पुलिस ने सभी सक्रिय माओवादियों से अपील की है कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं. सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई को सुकमा जिले में शांति, विकास और कानून व्यवस्था की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

छत्तीसगढ़ में हुए बड़े एनकाउंटर