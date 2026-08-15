बारां में दर्दनाक हादसा: मध्य प्रदेश से मजदूरी करने आए परिवार की तीन बेटियों की करंट लगने से मौत
बताया जा रहा है कि परिवार रोजी-रोटी के लिए फतेहपुर गांव में मजदूरी कर रहा था.
Published : August 15, 2026 at 12:02 PM IST
बारां : सदर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में दर्दनाक हादसे में तीन सहरिया बालिकाओं की करंट लगने से मौत हो गई. हादसे के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई. बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के निहाल देवी क्षेत्र का एक परिवार फतेहपुर गांव में मजदूरी करने आया हुआ था. इसी दौरान कूलर में करंट आने से तीन बालिकाएं इसकी चपेट में आ गईं.
सदर थाना क्षेत्र अधिकारी नवल किशोर मीणा ने बताया कि फतेहपुर गांव मजदूरी करने वाले फतेहपुर में कृषि मजदूरी कर रहे मध्य प्रदेश के निहालदेवी निवासी मदनलाल सहरिया की तीन बेटियों अवंतिका (6), सलोनी (4) और संध्या (2) की कूलर में करंट आने से मौत हो गई. पुलिस ने घटना को लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. प्रारंभिक तौर पर हादसा कूलर में करंट आने से होना बताया जा रहा है. हालांकि करंट आने के वास्तविक कारणों और घटना की परिस्थितियों को लेकर पुलिस जांच कर रही है.
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हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. परिजनों और ग्रामीणों ने बालिकाओं को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. घटना की जानकारी सदर थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली. पुलिस ने तीनों बालिकाओं के शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया. पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिए. शव परिजनों को सौंपे जाने के बाद परिवार के लोग उन्हें लेकर मध्य प्रदेश के निहाल देवी के लिए रवाना हुए. बताया जा रहा है कि परिवार रोजी-रोटी के लिए फतेहपुर गांव में मजदूरी कर रहा था.