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सहारनपुर: जिस घर में जलनी थीं दिवाली की लड़ियां, वहां एक साथ उठीं तीन अर्थियां, मां-बेटे-बहू की चिताएं देख रो पड़े लोग

एक साथ जलीं तीन चिताएं. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर : दिवाली की रोशनी से जगमगाने की तैयारी कर रहा एक घर गुरुवार को अपनों की विदाई का गवाह बन गया. जिस मकान की दीवारों पर रंग-बिरंगी झालरें लगाई गई थीं, जिस आंगन में बेटे की जिद पर दो हजार पटाखों की लड़ी खरीदी गई थी और जिस परिवार ने त्योहार पर अपनों से मिलने की योजना बनाई थी, वहां अचानक मातम छा गया. देहरादून के मोहब्बेवाला में हुए भीषण सड़क हादसे ने कपूर परिवार की तीन पीढ़ियों को एक झटके में उजाड़ दिया.

गुरुवार शाम जब एडवोकेट विश्वेष कपूर, उनकी पत्नी निशा आनंद कपूर और मां किरण कपूर के शव सहारनपुर स्थित आवास लाए गए तो हर आंख नम हो गई. कुछ देर बाद तीनों की अर्थियां एक साथ उठीं और अंतिम संस्कार में तीनों चिताएं भी एक साथ जलीं. यह दृश्य देखकर पूरा मोहल्ला रो पड़ा.

विश्वेष कपूर सहारनपुर की गोकुल एंक्लेव कॉलोनी में परिवार के साथ रहते थे. बुधवार को पत्नी निशा, मां किरण, छह वर्षीय बेटे माहेर और कार चालक नीरज के साथ देहरादून के चमन विहार फेस में रहने वाले छोटे भाई दीपेश कपूर से मिलने निकले थे. परिवार दिवाली की खरीदारी कर चुका था. कार में त्योहार का उपहार और अन्य सामान भी रखा था. बुधवार दोपहर करीब 3:30 बजे मोहब्बेवाला चौक स्थित साईं मंदिर के पास अनियंत्रित कंटेनर ट्रक कार के ऊपर पलट गया. हादसे में विश्वेष, उनकी पत्नी, मां और चालक नीरज की मौत हो गई. कार के भीतर से बच्चे के रोने की आवाज सुनकर पुलिसकर्मियों ने राहत कार्य शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद छह साल के माहेर को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया. वह गंभीर रूप से घायल है.