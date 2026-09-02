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दिल्ली: दोस्त को बचाने झील में एक के बाद एक कूदे दोस्त, तीन की मौत; परिवारों में मचा कोहराम

हादसे के बाद संजय झील में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.

संजय झील में तीन दोस्तों की मौत
संजय झील में तीन दोस्तों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 2, 2026 at 7:26 AM IST

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नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाना क्षेत्र स्थित संजय झील में बुधवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया. झील में नहाने उतरे तीन दोस्तों की डूबने से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि एक युवक गहरे पानी में डूबने लगा तो उसे बचाने के लिए उसके दो दोस्त भी झील में कूद गए. देखते ही देखते तीनों गहरे पानी में फंस गए और बाहर नहीं निकल सके. हादसे के बाद तीनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है.

पूर्वी दिल्ली के डीसीपी राजीव कुमार के मुताबिक,

मंगलवार शाम करीब 7:24 बजे संजय झील में तीन युवकों के डूबने की सूचना पीसीआर के माध्यम से मिली. सूचना मिलते ही पांडव नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. राहत एवं बचाव दल की मदद से तीनों युवकों को पानी से बाहर निकाला गया. तीनों बेहोशी की हालत में थे. उन्हें तत्काल एलबीएस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

तीन दोस्तों की मौत से परिवारों में मचा कोहराम (ETV Bharat)

पुलिस के अनुसार, मृतकों की उम्र करीब 22 से 25 वर्ष के बीच बताई गई है और तीनों कल्याणपुरी के स्थानीय निवासी थे. हालांकि शुरुआती पुलिस सूचना में मृतकों के नाम और अन्य व्यक्तिगत विवरणों की पुष्टि नहीं हुई थी. बाद में परिजनों की ओर से मृतकों की पहचान 22 वर्षीय साहिल, 21 वर्षीय आशीष नौटियाल और 21 वर्षीय सौरभ के रूप में बताई गई.

दोस्त को बचाने के लिए पानी में कूदे
बताया जा रहा है कि तीनों दोस्त शाम के समय संजय झील पहुंचे थे. इसी दौरान आशीष झील के पानी में गया और गहराई में फंसकर डूबने लगा. उसे मुश्किल में देखकर साहिल और सौरभ उसे बचाने के लिए पानी में उतर गए, लेकिन दोनों भी गहरे पानी में फंस गए। कुछ ही देर में तीनों पानी में डूब गए. हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई. सूचना पर पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा और तलाशी अभियान शुरू किया. काफी प्रयास के बाद तीनों को पानी से बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया.

झील की गहराई को लेकर उठे सवाल
हादसे के बाद संजय झील में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. कोंडली विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार भी घटना की जानकारी मिलने के बाद एलबीएस अस्पताल पहुंचे और मृतकों के परिवारों से मुलाकात कर संवेदना जताई. विधायक ने झील की गहराई और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर रेत खनन के कारण झील में गहरे गड्ढे बन गए हैं. उनका कहना है कि इन्हीं गहरे हिस्सों में फंसने के कारण युवकों की जान गई. उन्होंने झील में सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने और लोगों के प्रवेश तथा नहाने पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की.

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