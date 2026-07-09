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राज्यसभा से इस्तीफा देकर टीएमसी के तीन नेता भाजपा में शामिल, सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर ने थामा दामन

सामिक भट्टाचार्य, प.बंगाल भाजपा अध्यक्ष ( IANS )

कोलकाता : राज्यसभा से इस्तीफा देकर तृणमूल के तीन सांसद भाजपा में शामिल हो गए. शामिल होने वालों में सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिक बारिक शामिल हैं. गुरुवार को इन तीनों नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया. पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य की मौजूदगी में इन तीनों नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया.भट्टाचार्य ने पार्टी के साल्ट लेक ऑफिस में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व सांसदों को भाजपा का झंडा देकर उनका स्वागत किया. इस कार्यक्रम में राज्य के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे.पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद, देव, राय और बारिक ने पिछले महीने राज्यसभा और तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था.भट्टाचार्य ने कहा कि इन तीनों पूर्व सांसदों का अनुभव राज्य में पार्टी को और मजबूत करेगा.