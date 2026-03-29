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उत्तराखंड में तीन विदेशी महिलाएं गिरफ्तार, फर्जी भारतीय दस्तावेज बनाकर रह रही थी

देहरादून: उत्तराखंड में 'ऑपरेशन क्रैकडाउन' के तहत पुलिस ने फर्जी भारतीय दस्तावेजों के आधार पर अवैध रूप से देहरादून में रह रही तीन विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है. जिनमें 1 किर्गिस्तान और 2 उज्बेकिस्तान की है. गिरफ्तार विदेशी महिलाओं में से एक महिला पहले एक साल की वीजा पर भारत आई थी, लेकिन वीजा खत्म होने के बाद अपने देश वापस न जाकर अवैध रूप से भारत में रहने लगी.

इसके अलावा दो अन्य गिरफ्तार विदेशी महिलाएं अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत आई थीं. तीनों विदेशी महिलाओं ने भारत में अपने परिचित के माध्यम से फर्जी भारतीय दस्तावेज तैयार कराए थे. इतना ही नहीं गिरफ्तार विदेशी महिलाओं में से एक को पहले फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में रहने पर बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था.

बता दें कि बाहरी और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश के लिए पूरे उत्तराखंड में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में चेकिंग व सत्यापन अभियान चलाने को कहा गया है. जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में निवास कर रहे संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. इसी कड़ी में रायपुर पुलिस ने बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन के दौरान तीन विदेशी महिलाओं को पकड़ा है.

एक फ्लैट में मिली 3 विदेशी महिलाएं: दरअसल, देहरादून के एक कॉम्पलैक्स के तीसरे फ्लोर में स्थित एक फ्लैट में तीन विदेशी महिलाएं संदिग्ध परिस्थिति में निवास करते हुए पाई गईं. जिनसे भारत में रहने के लिए वैध दस्तावेज मांगने पर वो कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाई. संदिग्धता के आधार पर पुलिस ने तीनों विदेशी महिलाओं को हिरासत कर पूछताछ की.