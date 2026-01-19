दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियों के चलते श्रीनगर के लिए तीन उड़ानें रद्द
गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली एयरस्पेस बंद होने की वजह से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तीन फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं.
Published : January 19, 2026 at 2:18 PM IST
श्रीनगर: श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली आने-जाने वाली तीन फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं. एयरपोर्ट अधिकारियों ने इस बारे में बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले पर गणतंत्र दिवस समारोह के लिए चल रही रिहर्सल के लिए सुरक्षा के तरीकों को फॉलो करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर एयरस्पेस बंद कर दिया गया था.
एयरपोर्ट के निदेशक जावेद अंजुम के मुताबिक दिल्ली में नोटम के कारण 19 जनवरी को केवल 3 उड़ानें रद्द हुईं. बाकी सभी ऑपरेशन तय कार्यक्रम के अनुसार हुए.
दिल्ली से श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए जो फ्लाइट्स आने और जाने वाली थीं, उनमें इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा एयर की एक-एक फ्लाइट्स शामिल हैं. ये क्रमश: सुबह 8.10 बजे, दोपहर 2.10 बजे और दोपहर 1.50 बजे आने वाली थीं.
एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) छह दिनों के लिए सुबह 10:20 सुबह से दोपहर 12:45 बजे तक लागू रहेगा, जो 26 जनवरी तक चलेगा, जब लाल किले पर गणतंत्र दिवस परेड होगी.
इस बीच, जम्मू-कश्मीर पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू, श्रीनगर और दूसरे शहरों में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए चौकसी बढ़ा दी है. वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि इस दिन को शांति से मनाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
अधिकारियों ने बताया कि हाईवे और दूसरे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है. मुख्य समारोह केंद्र शासित प्रदेश की विंटर कैपिटल जम्मू में होगा, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समारोह की अध्यक्षता करेंगे.
श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बख्शी स्टेडियम में समारोह को संबोधित करने की संभावना है. वहीं तीन मंत्री सकीना इटू अनंतनाग में, जावेद अहमद राणा पुंछ में, जाविद अहमद डार बारामूला में और सतीश शर्मा कठुआ में समारोह की अध्यक्षता करेंगे.
ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में काउंटर टेरर ऑपरेशन मिशन मोड में जारी रहने चाहिए: अमित शाह