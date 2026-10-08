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राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं पर तीन FIR दर्ज, प्रदर्शन में मारपीट का लगा आरोप

दिल्ली प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ता ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में कांग्रेस द्वारा एसआईआर में अनियमितताओं व मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है. नई दिल्ली इलाके में प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, सरकारी काम में बाधा डालने, धक्का-मुक्की व बदसलूकी के आरोप में पुलिस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तथा पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है.