ETV Bharat / bharat

कोलकाता: SRFTI ऑडिटोरियम में झड़प को लेकर 3 FIR दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट तैनात सुरक्षा बल ( ETV Bharat )

कोलकाता: सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI) ऑडिटोरियम में रविवार को हुई झड़प के संबंध में तीन एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है. इनमें से एक केस में पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए दायर किया, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी में रुकावट डालने और पुलिसवालों को कैद करने के आरोप सामने आए थे.

रिपोर्ट्स से पता चलता है कि इंस्टीट्यूट के ऑडिटोरियम में एक इवेंट हो रहा था. हालात बिगड़ गए और आखिर में इवेंट को रद्द कर दिया गया. पुलिस सूत्रों ने बताया कि जब मौके पर मौजूद अधिकारियों ने हालात को काबू में करने की कोशिश की, तो उन्हें उनके ऑफिशियल काम करने में रुकावट डाली गई और कथित तौर पर उन्हें कैद कर लिया गया. इस मामले में एक अलग शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया. इस बीच घटना के संबंध में दो और एफआईआर दर्ज की गई है. जांचकर्ता सभी शिकायतों की जांच कर रहे हैं. जांच में हालात की असली वजह वहां मौजूद लोगों की पहचान और गड़बड़ी कैसे शुरू हुई, यह सब शामिल है. कोलकाता पुलिस के एडिशनल पुलिस कमिश्नर (डिटेक्टिव डिपार्टमेंट) कुणाल अग्रवाल ने कहा, 'पूरी घटना की जांच चल रही है. हम जांच कर रहे हैं कि इवेंट किस वजह से शुरू हुआ.' कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, 'हमने कैंपस के अलग-अलग हिस्सों से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा की है. सोमवार को भी और पुलिस फोर्स तैनात की गई.' लालबाजार के सूत्रों के मुताबिक यह इवेंट 27 सितंबर को एसआरएफटीआई कैंपस में ऑर्गनाइज किया गया था जो पंचसायर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है. शिकायतकर्ता अंजन सिन्हा और उनके संगठन के कई सदस्य इवेंट में शामिल होने आए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के कुछ अनजान स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने उन्हें घेर लिया और ऑडिटोरियम के अंदर ही उन्हें बंद कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके आने-जाने पर भी रोक लगा दी गई थी.