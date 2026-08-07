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देहरादून नंदा की चौकी एप्रोच रोड धंसने के मामले में बड़ी कार्रवाई, तीन इंजीनियर सस्पेंड

साथ ही नदी के तल (River Bed) के क्रॉस स्लोप और नदी के प्राकृतिक बहाव (Meandering Nature) को ध्यान में रखते हुए आवश्यक रिवर ट्रेनिंग मेजर्स (River Training Measures) भी प्रस्तावित नहीं किए गए थे. इसके चलते नदी का प्रवाह एक ही दिशा में केंद्रित हो गया और पुल के एबटमेंट के अपस्ट्रीम हिस्से में भारी स्कॉरिंग (Heavy Scouring) हुई. परिणामस्वरूप एप्रोच रोड के नीचे कैविटी बन गई और सड़क क्षतिग्रस्त हो गई.

रिवर डायवर्जन वर्क और रिवर ट्रेनिंग मेजर्स को किया गया था नजरअंदाज: जांच पूरी होने के बाद अब जिम्मेदारी तय करते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है. शासन की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पुल के डिजाइन के दौरान डिजाइन कंसल्टेंट ने रिवर डायवर्जन वर्क (River Diversion Work) का डिजाइन तैयार नहीं किया था.

दरअसल, हाल ही में यानी बीती 13 जुलाई को इस पुल का उद्घाटन किया गया था, लेकिन पुल खुलने के महज 16 दिन के भीतर यानी 28 जुलाई ही एप्रोच रोड का एक हिस्सा धंस गया. जिससे पुल के पास ही सड़क के बीचोंबीच बड़ा गड्ढा हो गया. घटना के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों पर सवाल उठने लगे थे. मामला सार्वजनिक होने पर शासन ने आनन-फानन में इसकी प्रारंभिक जांच के आदेश दिए.

देहरादून-पांवटा साहिब पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रेमनगर से आगे नंदा की चौकी स्थित टौंस नदी पर बने नए पुल की एप्रोच रोड धंसने के मामले में उत्तराखंड शासन ने कड़ी कार्रवाई की है. प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में तकनीकी स्तर पर गंभीर खामियां और अधिकारियों की लापरवाही सामने आने के बाद लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. शासन ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ अलग-अलग कार्यालय आदेश जारी किए हैं.

देहरादून: प्रेमनगर-नंदा की चौकी के पास नेशनल हाईवे पर बने पुल की एप्रोच रोड उद्घाटन के महज 16 दिन बाद धंसने के मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जिसके तहत पीडब्ल्यूडी के तीन इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. प्रारंभिक जांच में डिजाइन और तकनीकी निगरानी में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है.

जांच में ये भी पाया गया कि निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे अधिकारियों ने तकनीकी पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और अनुबंध की शर्तों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया. साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को समय रहते संभावित तकनीकी खामियों से भी अवगत नहीं कराया गया. शासन ने इसे प्रथम दृष्टया सरकारी कार्यों के प्रति घोर लापरवाही, पर्यवेक्षण में शिथिलता और दायित्वों के निर्वहन में गंभीर त्रुटि माना है, जिससे न केवल शासन की छवि धूमिल हुई बल्कि सार्वजनिक हित भी प्रभावित हुआ.

इन तीन इंजीनियरों पर गिरी गाज: इसी आधार पर शासन ने प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग देहरादून के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार, सहायक अभियंता अमित त्यागी और कनिष्ठ अभियंता नवीन गैरोला को उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के नियम 4(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

निलंबन अवधि के दौरान तीनों अधिकारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा और उन्हें बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी. अधिशासी अभियंता और अन्य दोनों अभियंताओं को प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के कार्यालय से संबद्ध किया गया है.

लोनिवि के कनिष्ठ अभियंता नवीन गैरोला सस्पेंड (फोटो सोर्स- Uttarakhand Government)

गौर हो कि नंदा की चौकी स्थित यह पुल देहरादून और हिमाचल प्रदेश की ओर जाने वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर बनाया गया है. पुल के उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद एप्रोच रोड धंसने की घटना ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे. इसके बाद शासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच बैठाई थी.

इस कार्रवाई को लोक निर्माण विभाग में जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. हालांकि, प्रारंभिक जांच में डिजाइन कंसल्टेंट की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं. आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि डिजाइन स्तर पर आवश्यक प्रावधान नहीं किए जाने से नदी का प्रवाह प्रभावित हुआ. इसके कारण एप्रोच रोड को नुकसान पहुंचा.

डिजाइन कंसल्टेंट और प्रूफ चेकिंग कंसल्टेंट की भूमिका पर भी सख्ती: वहीं, इंजीनियरों के निलंबन के साथ ही शासन ने मामले में डिजाइन कंसल्टेंट और प्रूफ चेकिंग कंसल्टेंट की भूमिका पर भी सख्त रुख अपनाया है. सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज कुमार पांडेय ने प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में जिन डिजाइन कंसल्टेंट और प्रूफ चेकिंग कंसल्टेंट की जिम्मेदारी तय की गई है, उनके खिलाफ तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की जाए.

इसके अलावा पुल को भविष्य में किसी भी प्रकार के नुकसान से सुरक्षित रखने के लिए जांच रिपोर्ट में सुझाए गए तकनीकी उपायों पर समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर उसे जल्द लागू किया जाए. शासन ने प्रमुख अभियंता को निर्देशित किया है कि इन सभी बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए मामले में जल्द अनुपालन किया जाए. ताकि, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके.

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