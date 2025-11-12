युद्ध को लेकर थल सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने कही बड़ी बात, जानें सब कुछ
थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आधुनिक युद्ध के लिए प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण, भौगोलिक प्रसार और जनसांख्यिकी के उपयोग का आह्वान किया.
नई दिल्ली: थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बुधवार को आधुनिक युद्ध के लिए प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण, भौगोलिक प्रसार और नागरिक सैनिकों व व्यापारियों के संदर्भ में जनसांख्यिकी के उपयोग का आह्वान किया.
मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (एमपी-आईडीएसए) में दिल्ली रक्षा संवाद 2025 को संबोधित करते हुए थल सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने समकालीन युद्धक्षेत्रों में प्रौद्योगिकी की उभरती भूमिका पर प्रकाश डाला. साथ ही यूक्रेन-रूस संघर्ष में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को इसका जीवंत उदाहरण बताया.
थल सेना प्रमुख ने कहा, "जहां तक भविष्य के युद्धक्षेत्र का प्रश्न है, यह संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का युग है. लंबी दूरी के युद्धक्षेत्रों का महत्व कम हो रहा है और व्यापक संघर्ष बढ़ रहे हैं.
इसका अर्थ है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग कम हो रहा है. 50 से अधिक चल रहे संघर्षों और 100 से अधिक देशों के साथ ही हम यूक्रेनी युद्धक्षेत्र पर कड़ी नजर रख रहे हैं. ऐसा इसलिए कि यह हमारी सीमाओं पर मौजूद परिस्थितियों की एक जीवंत प्रयोगशाला है.
ड्रोन बख्तरबंद टुकड़ियों पर नजर रख रहे हैं. कृत्रिम बुद्धिमत्ता रेडियो को जाम कर रही है. इतना ही नहीं सटीक हमले 100 किलोमीटर से भी आगे तक हो रहे हैं."
तीन डी, लोकतंत्रीकरण, प्रसार और जनसांख्यिकी को ध्यान में रखते हुए, सीओएएस ने युद्ध के ग्रे जोन में एआई, रोबोटिक्स और साइबर उपकरणों के उपयोग का आह्वान किया.
"मैं तीन डी बताऊंगा, जो आज युद्ध के परिदृश्य को बदल रहे हैं. लोकतंत्रीकरण, यह नवीनतम तकनीक है. यह पहले ही सिद्ध हो चुका है कि केवल प्लेटफॉर्म ही प्रासंगिक नहीं है. इसमें इस लोकतांत्रिक परिघटना द्वारा समर्थित कई परतें होनी चाहिए, जैसे एआई, क्वांटम, रोबोटिक्स, ऑटो सिस्टम आदि.
उन्होंने कहा, डीडब्ल्यू, यानी ऊर्जा हथियार, साइबर उपकरण, विशेष रूप से ग्रे जोन की बात की. उन्होंने कहाकि ये भौगोलिक स्वतंत्रता फैली हुई है, लेकिन निर्भर है. और जनसांख्यिकी, आपके पास नागरिक सैनिक, संरक्षक बल और यहां तक कि व्यापारी भी अब संघर्षों में भूमिका निभाते हैं. कभी-कभी दोनों पक्षों को उपकरण बेचते हैं."
भारत के विशिष्ट संदर्भ में, उन्होंने आगे कहा, "ढाई मोर्चों पर चुनौतियों के कारण हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो भी तकनीक आ रही है, वह युद्ध की 5 पीढ़ियों, खाई से लेकर हाइब्रिड और पांचवीं पीढ़ी के युद्ध तक, के भीतर खुद को समायोजित कर ले."
उन्होंने आगे कहा कि भारतीय सेना मानव-केंद्रित तकनीक पर विचार कर रही है और पीढ़ी-7 की तकनीक पर भी विचार कर रही है, जिसमें उस पीढ़ी के मोबाइल और कंप्यूटर, वीडियो गेम कंसोल और माइक्रोचिप्स के लिए 7 नैनोमिलियन तकनीक शामिल है.
सेना प्रमुख ने कहा, "उद्योग 4.0, उद्योग 5.0 में बदल गया है... 4.0 के दौरान ही एआई, क्वांटम और इन सब पर चर्चा हुई थी. लेकिन 5.0 ने महसूस किया है कि मानवीय पहलू को शामिल करने के लिए पुनर्संतुलन आवश्यक है. तकनीक इंसानों की जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि उनका समर्थन करने के लिए है... अब, यह हमारे लिए, खासकर भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण है.
यह उद्योग, 5.0, मेरे लिए संगीत की तरह है, क्योंकि हम मानव-केंद्रित तकनीक अपनाने पर विचार कर रहे हैं. हम एआई द्वारा प्रवर्धित मनुष्यों को देखते हैं. रचनात्मकता, सहानुभूति, समस्या समाधान और डेटा को निर्णयों में बदलना, मनुष्यों के नियंत्रण में ही रहना चाहिए."
जनरल द्विवेदी ने आगे कहा, "टेक्नोलॉजी जनरेशन-7 नाम की एक और चीज है. 7.0 तकनीक उस पीढ़ी के नए मोबाइल और कंप्यूटर, वीडियो गेम कंसोल और माइक्रोचिप के लिए 7 नैनोमिलियन तकनीक है. ये सभी मिलकर मेरे सामने हैं, जिन्हें एकीकृत करके, उनकी व्याख्या करके, यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय सेना को इससे लाभ मिले."
इससे पहले मंगलवार को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी इस बात पर जोर दिया कि कैसे आधुनिक युद्ध की रणनीति तय करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक होने के नाते तकनीक धीरे-धीरे भूगोल पर "अधिग्रहण कर रही है और उसे पीछे छोड़ रही है."
जनरल अनिल चौहान ने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध के परिणाम रणनीति से तय होते हैं. उन्होंने कहा कि अतीत में ये कारक मुख्यतः भूगोल से लिए जाते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव आने लगा है.
सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा, "युद्ध और युद्ध में जीत मूलतः रणनीति पर निर्भर करती है... अगर आप अतीत को देखें, तो रणनीति मुख्यतः भूगोल से ली गई थी, लेकिन धीरे-धीरे तकनीक का तत्व भूगोल पर कब्जा कर रहा है और उसे पीछे छोड़ रहा है."
दिल्ली रक्षा संवाद 2025 मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (एमपी-आईडीएसए) द्वारा आयोजित एक दो दिवसीय कार्यक्रम है. इसका विषय है 'रक्षा क्षमता विकास के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग'. इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया.
