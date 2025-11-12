ETV Bharat / bharat

युद्ध को लेकर थल सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने कही बड़ी बात, जानें सब कुछ

थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी. ( ANI )

By ANI 5 Min Read

नई दिल्ली: थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बुधवार को आधुनिक युद्ध के लिए प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण, भौगोलिक प्रसार और नागरिक सैनिकों व व्यापारियों के संदर्भ में जनसांख्यिकी के उपयोग का आह्वान किया. मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (एमपी-आईडीएसए) में दिल्ली रक्षा संवाद 2025 को संबोधित करते हुए थल सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने समकालीन युद्धक्षेत्रों में प्रौद्योगिकी की उभरती भूमिका पर प्रकाश डाला. साथ ही यूक्रेन-रूस संघर्ष में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को इसका जीवंत उदाहरण बताया. थल सेना प्रमुख ने कहा, "जहां तक भविष्य के युद्धक्षेत्र का प्रश्न है, यह संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का युग है. लंबी दूरी के युद्धक्षेत्रों का महत्व कम हो रहा है और व्यापक संघर्ष बढ़ रहे हैं. इसका अर्थ है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग कम हो रहा है. 50 से अधिक चल रहे संघर्षों और 100 से अधिक देशों के साथ ही हम यूक्रेनी युद्धक्षेत्र पर कड़ी नजर रख रहे हैं. ऐसा इसलिए कि यह हमारी सीमाओं पर मौजूद परिस्थितियों की एक जीवंत प्रयोगशाला है. ड्रोन बख्तरबंद टुकड़ियों पर नजर रख रहे हैं. कृत्रिम बुद्धिमत्ता रेडियो को जाम कर रही है. इतना ही नहीं सटीक हमले 100 किलोमीटर से भी आगे तक हो रहे हैं." तीन डी, लोकतंत्रीकरण, प्रसार और जनसांख्यिकी को ध्यान में रखते हुए, सीओएएस ने युद्ध के ग्रे जोन में एआई, रोबोटिक्स और साइबर उपकरणों के उपयोग का आह्वान किया. "मैं तीन डी बताऊंगा, जो आज युद्ध के परिदृश्य को बदल रहे हैं. लोकतंत्रीकरण, यह नवीनतम तकनीक है. यह पहले ही सिद्ध हो चुका है कि केवल प्लेटफॉर्म ही प्रासंगिक नहीं है. इसमें इस लोकतांत्रिक परिघटना द्वारा समर्थित कई परतें होनी चाहिए, जैसे एआई, क्वांटम, रोबोटिक्स, ऑटो सिस्टम आदि. उन्होंने कहा, डीडब्ल्यू, यानी ऊर्जा हथियार, साइबर उपकरण, विशेष रूप से ग्रे जोन की बात की. उन्होंने कहाकि ये भौगोलिक स्वतंत्रता फैली हुई है, लेकिन निर्भर है. और जनसांख्यिकी, आपके पास नागरिक सैनिक, संरक्षक बल और यहां तक कि व्यापारी भी अब संघर्षों में भूमिका निभाते हैं. कभी-कभी दोनों पक्षों को उपकरण बेचते हैं." भारत के विशिष्ट संदर्भ में, उन्होंने आगे कहा, "ढाई मोर्चों पर चुनौतियों के कारण हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो भी तकनीक आ रही है, वह युद्ध की 5 पीढ़ियों, खाई से लेकर हाइब्रिड और पांचवीं पीढ़ी के युद्ध तक, के भीतर खुद को समायोजित कर ले."