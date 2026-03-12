ETV Bharat / bharat

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 'खून के निशान' छिपाना पड़ा भारी, बिहार के जमुई में 3 डॉक्टर निलंबित

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खून के निशान छिपाने पर NHRC ने सख्त एक्शन लिया है. बिहार सरकार ने तीन डॉक्टरों को निलंबित कर दिया. पढ़ें खबर-

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरफेर का मामला
जमुई में तीन डॉक्टर निलंबित (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 12, 2026

जमुई : बिहार के जमुई में मानवाधिकार आयोग (NHRC) के कड़े रुख के बाद बिहार स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लिया है. जमुई सदर अस्पताल के उपाधीक्षक और दो चिकित्सा पदाधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग ने निलंबित कर दिया है. तीनों डॉक्टरों पर पुलिस हिरासत में हुई मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तथ्यों को छिपाने का संगीन आरोप है.

जमुई में तीन डॉक्टर निलंबित : बिहार के जमुई जिले में पुलिस हिरासत में हुई एक मौत के मामले में तथ्यों के साथ खिलवाड़ करने वाले तीन सफेदपोशों पर सरकार का डंडा चला है. स्वास्थ्य विभाग ने जमुई सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ० सैयद नौशाद अहमद सहित दो अन्य चिकित्सा पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरफेर का मामला : तीनों डॉक्टरों पर आरोप है कि इन्होंने 22 फरवरी 2020 को चकाई के नेहालडीह निवासी सिद्धू कोडा उर्फ मुंशी दा की पुलिस हिरासत में हुई मौत के बाद उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वास्तविक तथ्यों को जानबूझकर गायब कर दिया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खून के दाग को इन्होंने छिपा लिया और रिपोर्ट तैयार कर दी.

ऐसे खुला डॉक्टरों का फर्जीवाड़ा : न्यायिक दण्डाधिकारी, जमुई की जांच रिपोर्ट में इस पूरे फर्जीवाड़े का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक के नाक, कान और मुंह से खून निकल रहा था और शरीर पर कटे के निशान मौजूद थे, लेकिन इन डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में इन महत्वपूर्ण चोटों का जिक्र तक नहीं किया. इतना ही नहीं, नियमों को ताक पर रखकर पोस्टमार्टम के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्वतंत्र गवाह के रूप में दर्ज नहीं किया गया और न ही मृत्यु के सही कारणों को स्पष्ट किया गया.

स्वास्थ्य विभाग ने जारी की अधिसूचना : इस अमानवीय लापरवाही की गूंज जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) नई दिल्ली तक पहुंची तो आयोग ने बेहद कड़ा रुख अपनाया. आयोग ने 29 अक्टूबर 2025 को आदेश पारित करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि रिपोर्ट में हेरफेर करने वाले इस चिकित्सीय दल के पदाधिकारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाए. आयोग के इसी हंटर के बाद बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने हरकत में आते हुए 10 मार्च 2026 को निलंबन की अधिसूचना जारी की.

सरकार ने दिया साफ संदेश : निलंबित होने वाले अधिकारियों में जमुई सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. सैयद नौशाद अहमद , चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. देवेन्द्र कुमार और चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. नागेन्द्र कुमार शामिल हैं. इन तीनों को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत दोषी मानते हुए निलंबित किया गया है. सरकार ने साफ संदेश दिया है कि न्यायिक प्रक्रिया और चिकित्सकीय ईमानदारी के साथ गंदा खेल खेलने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा.

गहराई से होगी जांच : निलंबन की अवधि के दौरान इन तीनों डॉक्टरों का मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया गया है. इन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता ही देय होगा. विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है; इन पर लगे गंभीर आरोपों की गहराई से जांच के लिए अलग से विभागीय कार्यवाही का संकल्प निर्गत किया जाएगा. सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के बाद सरकार के अवर सचिव उपेन्द्र राम ने इस आदेश की पुष्टि की है.

