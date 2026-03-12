ETV Bharat / bharat

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 'खून के निशान' छिपाना पड़ा भारी, बिहार के जमुई में 3 डॉक्टर निलंबित

जमुई : बिहार के जमुई में मानवाधिकार आयोग (NHRC) के कड़े रुख के बाद बिहार स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लिया है. जमुई सदर अस्पताल के उपाधीक्षक और दो चिकित्सा पदाधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग ने निलंबित कर दिया है. तीनों डॉक्टरों पर पुलिस हिरासत में हुई मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तथ्यों को छिपाने का संगीन आरोप है. जमुई में तीन डॉक्टर निलंबित : बिहार के जमुई जिले में पुलिस हिरासत में हुई एक मौत के मामले में तथ्यों के साथ खिलवाड़ करने वाले तीन सफेदपोशों पर सरकार का डंडा चला है. स्वास्थ्य विभाग ने जमुई सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ० सैयद नौशाद अहमद सहित दो अन्य चिकित्सा पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरफेर का मामला : तीनों डॉक्टरों पर आरोप है कि इन्होंने 22 फरवरी 2020 को चकाई के नेहालडीह निवासी सिद्धू कोडा उर्फ मुंशी दा की पुलिस हिरासत में हुई मौत के बाद उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वास्तविक तथ्यों को जानबूझकर गायब कर दिया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खून के दाग को इन्होंने छिपा लिया और रिपोर्ट तैयार कर दी. ऐसे खुला डॉक्टरों का फर्जीवाड़ा : न्यायिक दण्डाधिकारी, जमुई की जांच रिपोर्ट में इस पूरे फर्जीवाड़े का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक के नाक, कान और मुंह से खून निकल रहा था और शरीर पर कटे के निशान मौजूद थे, लेकिन इन डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में इन महत्वपूर्ण चोटों का जिक्र तक नहीं किया. इतना ही नहीं, नियमों को ताक पर रखकर पोस्टमार्टम के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्वतंत्र गवाह के रूप में दर्ज नहीं किया गया और न ही मृत्यु के सही कारणों को स्पष्ट किया गया.