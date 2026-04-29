कर्नाटक: मांड्या में भ्रूण के लिंग की कथित जांच और गर्भपात का मामला, तीन डॉक्टर गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक, तीनों डॉक्टरों पर 31 नाबालिग गर्भवती लड़कियों का गैर-कानूनी स्कैन करने का आरोप है.
Published : April 29, 2026 at 7:05 PM IST
मांड्या: कर्नाटक के मांड्या में कथित तौर पर गैर-कानूनी भ्रूण लिंग जांच और अबॉर्शन (गर्भपात) रैकेट के मामले में तीन प्राइवेट डॉक्टरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. यह मामला जिले के केआर पेट कस्बे की है. गिरफ्तार लोगों और डायग्नोस्टिक सेंटर की पहचान कर ली गई है. मामले में आरोपियों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है.
पुलिस के मुताबिक, तीनों डॉक्टरों पर 31 नाबालिग गर्भवती लड़कियों का गैर-कानूनी स्कैन करने का आरोप है. आरोप है कि, कानून तोड़कर गर्भवती लड़कियों का गैर-कानूनी अबॉर्शन किया गया. इस मामले में एक सरकारी अस्पताल की गायनेकोलॉजिस्ट भी जुड़ी है. फिलहाल फरार है. पुलिस फरार डॉक्टर की तलाश में जुटी है.
मामले के सिलसिले में, के आर पेट कस्बे और ग्रामीण पुलिस थानों में 17 आरोपियों के खिलाफ कुल 12 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं. शिकायतों में एक सरकारी डॉक्टर, तीन प्राइवेट डॉक्टर, एक जूनियर महिला स्वास्थ्य सहायक, एक आशा वर्कर और कई प्राइवेट लोगों के नाम शामिल हैं.
यह मामला तब सामने आया जब लोकायुक्त पुलिस ने हाल ही में शहर के दो डायग्नोस्टिक सेंटरों में गैर-कानूनी तरीके से लिंग जांच का पता लगाया. जांच में पता चला कि अकेले एक डायग्नोस्टिक सेंटर में 24 नाबालिग प्रेग्नेंट लड़कियों के गैर कानूनी तरीके से जांच किए गए, जिनमें 2024 में 19 और 2025 में पांच मामले शामिल हैं.
एक अन्य डायग्नोस्टिक सेंटर में कथित तौर पर सात नाबालिग प्रेग्नेंट लड़कियों के जांच किए गए. यह जांच एक सार्वजनिक शिकायत के बाद शुरू की गई थी, जिसके आधार पर डिप्टी लोकायुक्त बी. वीरप्पा ने जांच का आदेश दिया था. इन निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, लोकायुक्त पुलिस ने 17 अप्रैल को जिले में कई जगहों पर मिलकर छापे मारे, जिससे एक डायग्नोस्टिक सेंटरों में गैर-कानूनी गतिविधियों का पता चला.
इसके बाद, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने औपचारिक शिकायतें दर्ज कीं, जिससे मामले दर्ज हुए और गिरफ्तारियां हुईं. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65(1), 64(2)(एम), और 376(2)(एन) के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 और 21 के तहत प्रावधान लागू किए हैं. नेटवर्क की पूरी सीमा की पहचान करने और इसमें शामिल सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए आगे की जांच चल रही है.
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