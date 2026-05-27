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सेफ्टी टैंक बना काल! जहरीली गैस ने एक ही परिवार के तीन लोगों की ले ली जान

हजारीबाग में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई है.

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घटनास्थल पर मौजूद लोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 27, 2026 at 10:47 AM IST

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हजारीबाग: जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र अंतर्गत कुद गांव में एक ही परिवार के तीन लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है. घटना के पीछे का कारण अवैध रूप से महुआ शराब बनाना बताया जा रहा है. वहीं, एक व्यक्ति का इलाज अस्पताल में चल रहा है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

कैसे हुआ हादसा

बताया जा रहा है कि पुलिस के भय के कारण अवैध रूप से महुआ निर्माणाधीन सेफ्टी टैंक में रखा गया था. देर रात महुआ निकालने के लिए चमेली देवी टंकी में उतरी और वह बेहोश हो गई. उसे निकालने के लिए मदन साव टंकी में उतरे और वह भी बेहोश हो गया. इसके बाद दोनों को बचाने के लिए चमेली देवी का बेटा रवि साहू टंकी में उतरा, लेकिन वह भी बेहोश हो गया.

घटना की जानकारी देते स्थानीय (Etv Bharat)

कुछ देर बाद जब तीनों लोग घर नहीं लौटे तो मृतक चमेली देवी के पति आनंद साव भी टंकी में उतरे. जब वह भी कुछ देर बाद वापस नहीं लौटे तो परिवार के अन्य सदस्य वहां पहुंचे तो देखा कि टंकी में सभी लोग बेहोश पड़े हुए हैं. कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया और आनन फानन में सभी को शेख भिखारी मेडिकल अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने आनंद साव को छोड़कर बाकी सभी लोगों को मृत घोषित कर दिया. फिलहाल आनंद साव का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

Three died of one family under suspicious circumstances in Hazaribag
इसी टंकी में उतरे थे परिवार के लोग (ETV BHARAT)

डॉक्टर ने बताया मौत का कारण

डॉक्टरों का कहना है कि दम घुटने से सभी की मौत हुई है. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि महुआ रखने के दौरान टंकी का स्लैब बंद कर दिया गया था. जिससे महुआ का गैस बाहर नहीं निकल पाई और लोगों की दम घुटने से मौत हो गई.

इधर, घटना को लेकर कटकमदाग थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी ने बताया कि तीन लोगों की संदिग्ध मौत हुई है. मौत के पीछे का कारण क्या है, इसे लेकर जांच किया जाएगा. शव का पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद कई बातों का खुलासा होगा. साथ ही मौत का कारण भी पता चल सकेगा.

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हजारीबाग जहरीली गैस से मौत
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