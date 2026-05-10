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काल बनी केरल की नदी: दो दिन में डेंटल और बीसीए के 4 छात्रों ने गंवाई जान

जहां घटना घटी वह दूरदराज का इलाका है. वहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आता है, इसलिए हादसे की खबर देने में देरी हुई.

Students drown in Kerala
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 10, 2026 at 6:51 PM IST

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एर्नाकुलम (केरल): एक दुखद घटना में, पलवनपाड़ी नदी में डूबने से डेंटल कॉलेज के तीन छात्रों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान तिरुवल्ला के बियॉन, तिरुवनंतपुरम के हरीश और कोट्टायम के अतुल के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, ये तीनों कोठामंगलम बेसेलियस डेंटल कॉलेज के छात्र थे. कोठामंगलम में पिछले दो दिनों में डूबने की यह दूसरी घटना है.

दुर्गम वन क्षेत्र में दुर्घटना

यह हादसा रविवार दोपहर करीब 12 बजे हुआ. नौ लोगों का एक ग्रुप छुट्टियां मनाने के लिए नदी पर पहुंचे थे. उनमें से तीन अचानक पानी की तेज धारा की चपेट में आ गए. चूंकि यह स्थान जंगल से सटा एक दूरदराज का इलाका है और वहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए हादसे की खबर बाहर देरी से पहुंची. जिससे शुरुआती बचाव कार्यों में काफी बाधा आई. स्थानीय निवासियों, पुलिस और फायर फोर्स के संयुक्त तलाशी अभियान के बाद शवों को बरामद कर कोठामंगलम के एक अस्पताल ले जाया गया.

बांध के पास अचानक तेज बहाव

पलवनपाड़ी नदी एदामालयार बांध के निचले हिस्से (डाउनस्ट्रीम) में स्थित है. स्थानीय निवासियों ने बताया कि बांध में बिजली उत्पादन के बाद नदी में पानी छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से गर्मियों के महीनों में भी यहां की धाराएं बहुत तेज और खतरनाक होती हैं. कुट्टमपुझा पंचायत के उपाध्यक्ष एल्धोस बेबी ने कहा कि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन पर्यटक अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं.

दो दिनों में चार मौतें

कोठामंगलम में पिछले दो दिनों के भीतर डूबने की यह दूसरी दुखद घटना है. दो दिन पहले, पलक्कड़ के रहने वाले और पुथुप्पडी एल्डो मार बेसेलियस कॉलेज में बीसीए (BCA) सेकंड सेमेस्टर के छात्र एम.ए. अतुल की कोठामंगलम नदी के कुंभापिल्ली कडावु में एक चट्टान से फिसलकर पानी में गिरने से मौत हो गई थी. अतुल छह सदस्यों के एक समूह का हिस्सा था. हालांकि उसके दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके. बाद में फायर फोर्स ने उसका शव बरामद किया.

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केरल में छात्रों की डूबने से मौत
डेंटल कॉलेज छात्र हादसा
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