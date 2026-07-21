1996 के राजस्थान बस ब्लास्ट केस: तीन दशक बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मौत की सजा रद्द की
सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के राजस्थान बस ब्लास्ट केस में मौत की सजा रद्द की.
Published : July 21, 2026 at 4:22 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1996 के राजस्थान बस ब्लास्ट केस में अब्दुल हमीद की सजा को रद्द कर दिया. अब्दुल हमीद की गिरफ्तारी के के लगभग तीन दशक बाद और मौत की सजा सुनाए जाने के 12 साल बाद अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया.
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि असरदार कानूनी मदद और प्रक्रिया में ईमानदारी न होने की वजह से ट्रायल में बहुत बड़ी खामियां थीं. अदालत ने सुनवाई के दौरान एक साल के अंदर नया ट्रायल पूरा करने का आदेश दिया.
यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की बेंच ने दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका फैसला ईमानदारी और प्रक्रिया में सही होने की कमी पर आधारित था. बेंच ने यह साफ किया कि उसका फैसला अभियोजन पक्ष का मामले के योग्यता के मूल्यांकन पर आधारित नहीं था.
बेंच ने राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से दोबारा ट्रायल जयपुर की एक स्पेशल कोर्ट को सौंपने को कहा. बेंच ने कहा कि कोर्ट को एक साल के अंदर कार्रवाई पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जब गवाहों ने गवाही दी तो हमीद को असरदार कानूनी मदद और मदद नहीं दी गई, जिससे कार्रवाई पूरी तरह से गलत हो गई. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि नए ट्रायल के दौरान हमीद को असरदार और सही कानूनी मदद दी जाए. बेंच ने सह-आरोपी पप्पू उर्फ सलीम को भी बरी कर दिया, जो ब्लास्ट के लिए विस्फोटक सप्लाई करने के दोषी पाए जाने के बाद उम्रकैद की सजा काट रहा था.
सुप्रीम कोर्ट ने छह आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ राजस्थान सरकार की अपील भी खारिज कर दी. हाई कोर्ट से बरी होने वालों में जम्मू और कश्मीर के रहने वाले जावेद खान, लतीफ अहमद, मोहम्मद अली भट्ट, मिर्जा निसा हुसैन और अब्दुल गनी, और उत्तर प्रदेश के रईस बेग शामिल हैं. अदालत ने 2019 के राजस्थान हाई कोर्ट के उन्हें बरी करने के फैसले को सही ठहराया.
22 मई, 1996 को जयपुर-आगरा हाईवे पर एक बस में हुए ब्लास्ट में चौदह लोग मारे गए थे और 37 घायल हुए थे. यह घटना दिल्ली के लाजपत नगर बम ब्लास्ट के एक दिन बाद हुई थी, जिसमें 13 लोग मारे गए थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस मामले में अभी कोई दोषी आरोपी नहीं बचा है, क्योंकि हमीद पर नया ट्रायल चल रहा है, जबकि बाकी बरी हो गए हैं.
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