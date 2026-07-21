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1996 के राजस्थान बस ब्लास्ट केस: तीन दशक बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मौत की सजा रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1996 के राजस्थान बस ब्लास्ट केस में अब्दुल हमीद की सजा को रद्द कर दिया. अब्दुल हमीद की गिरफ्तारी के के लगभग तीन दशक बाद और मौत की सजा सुनाए जाने के 12 साल बाद अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि असरदार कानूनी मदद और प्रक्रिया में ईमानदारी न होने की वजह से ट्रायल में बहुत बड़ी खामियां थीं. अदालत ने सुनवाई के दौरान एक साल के अंदर नया ट्रायल पूरा करने का आदेश दिया. यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की बेंच ने दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका फैसला ईमानदारी और प्रक्रिया में सही होने की कमी पर आधारित था. बेंच ने यह साफ किया कि उसका फैसला अभियोजन पक्ष का मामले के योग्यता के मूल्यांकन पर आधारित नहीं था. बेंच ने राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से दोबारा ट्रायल जयपुर की एक स्पेशल कोर्ट को सौंपने को कहा. बेंच ने कहा कि कोर्ट को एक साल के अंदर कार्रवाई पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए.