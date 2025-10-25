ETV Bharat / bharat

नूंह के तिरवाड़ा में शुरू हुआ तीन दिवसीय इस्लामिक जलसा, लाखों की भीड़ की उम्मीद, “मोहब्बत की चाय” का लगा स्टॉल

नूंह के तिरवाड़ा में तीन दिवसीय इस्लामिक जलसा की शुरुआत आज से हो चुकी है.

three day Islamic gathering begins in Tirwara
तीन दिवसीय इस्लामिक जलसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 25, 2025 at 5:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह: नूंह जिले के तिरवाड़ा गांव में शुक्रवार से तीन दिवसीय इस्लामिक जलसे की शुरुआत हो चुकी है. जलसे के पहले ही दिन लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी दो दिनों में यह संख्या लाखों में पहुंच सकती है. जलसे की तैयारियों को लेकर आयोजकों और प्रशासन ने मिलकर व्यापक इंतजाम किए हैं.

की गई ये खास व्यवस्थाएं: जलसे में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने-पीने, शौचालय, ट्रैफिक नियंत्रण और रहने की समुचित व्यवस्था की गई है. करीब 1,000 से अधिक वॉलंटियर ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था संभालने में जुटे हुए हैं. प्रशासन की ओर से भी हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया है.

three day Islamic gathering begins in Tirwara
नूंह के तिरवाड़ा में शुरू हुआ तीन दिवसीय इस्लामिक जलसा (ETV Bharat)

पहले दिन पहुंचे ये लोग: जलसे में पहले दिन मुख्य अतिथि तबलीगी जमात के अमीर हजरत मौलाना साद पहुंचे. जलसे में राजनीतिक और सामाजिक दोनों वर्गों की मौजूदगी देखने को मिली. हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक और पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन, पूर्व मंत्री चौधरी रहीस खान, और भाजपा प्रत्याशी रहे चौधरी ऐजाज खान ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

तिरवाड़ा में शुरू हुआ तीन दिवसीय इस्लामिक जलसा, (ETV Bharat)

दिखी हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की अनोखी मिसाल : इस जलसे में हिंदू-मुस्लिम भाईचारे की अनोखी मिसाल देखने को मिली. स्थानीय व्यापारी राजेश गर्ग ने जलसे में पहुंचने वाले लोगों के लिए तीनों दिनों तक वेज बिरयानी की व्यवस्था की है. बताया जा रहा है कि हर दिन लगभग 100 बड़े पतीले बिरयानी परोसे जाएंगे. इस जलसे को लेकर राजेश गर्ग ने कहा कि, "मेवात की धरती हमेशा से हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल रही है. सभी धर्मों के लोग एक-दूसरे के त्योहारों और धार्मिक आयोजनों में शामिल होते हैं. बिरयानी की यह सेवा इसी भाईचारे को और मजबूत करने के लिए है."

लगाया गया “मोहब्बत की चाय” का स्टॉल: वहीं, जलसे में बामसैफ फाउंडेशन की ओर से “मोहब्बत की चाय” का स्टॉल लगाया गया. संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि, "आज जहां समाज में विभाजन की बातें की जा रही हैं, वहीं मेवात में मोहब्बत और सद्भाव का संदेश दिया जा रहा है. हम यहां हिंदू-मुस्लिम एकता और शांति का संदेश लेकर आए हैं." जलसे में आने वाले लोग इस “मोहब्बत की चाय” का आनंद लेते हुए सौहार्द और एकता का संदेश साझा कर रहे हैं.

जलसे में पहुंचे हरियाणा वक्फ बोर्ड प्रशासक: जलसे में पहुंचे भाजपा नेता और हरियाणा वक्फ बोर्ड प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन ने जलसे को “ऐतिहासिक आयोजन” करार दिया. उन्होंने कहा कि, "यह इस्लामिक जलसा मेवात ही नहीं बल्कि पूरे देश में अमन और भाईचारे का पैगाम देगा. लाखों लोग यहां हजरत मौलाना साद के बयान सुनने आ रहे हैं, जो समाज में अच्छाई और इंसानियत का संदेश देते हैं.

बता दें कि जलसे का समापन 27 अक्टूबर को होगा. जिसमें लाखों लोग एक साथ हाथ उठाकर देश में अमन-चैन, भाईचारे और इंसानियत की सलामती के लिए दुआ करेंगे. यह इस्लामिक जलसा न सिर्फ धार्मिक आयोजन है, बल्कि मेवात की उस संस्कृति का प्रतीक है.

ये भी पढ़ें:चंडीगढ़ के मौली जागरण में थार गाड़ी पर पथराव, शीशे टूटे, CCTV में कैद वारदात

TAGGED:

NUH ISLAMIC JALSA START
ISLAMIC GATHERING BEGINS IN TIRWARA
TIRWARA NUH ISLAMIC JALSA
TIRWARA THREE DAY ISLAMIC JALSA
ISLAMIC JALSA START IN NUH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.