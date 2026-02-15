ETV Bharat / bharat

हिसार में हाइड्रोजन ड्रोन किया गया लॉन्च, कृषि दर्शन एक्सपो में बताई गई खूबियां, किसानों को मिलेगा फायदा

हिसारः टीटीसी हिसार में तीन दिवसीय कृषि दर्शन एक्सपो में शनिवार को हाइड्रोजन ड्रोन लॉन्च किया गया है. इस दौरान हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा और राज्य सभा सदस्य सुभाष बराला ने मेले में हाइड्रोजन ड्रोन के बारे में जानकारी ली. टीटीसी के डायरेक्टर मुकेश जैन ने ड्रोन के बारे में जानकारी दी. बड़ी संख्या में किसानों ने भी स्टॉल पर जाकर ड्रोन के बारे में जानकारी ली. ड्रोन की खासियतः हिसार टीटीसी मेले में आए गो ग्रीन कंपनी के अधिकारी कुणाल प्रताप सिंह ने बताया कि जल्द ही मार्केट में इंडिया का पहला हाइड्रोजन ड्रोन उपलब्ध होगा. इसमें तीन किलो हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है और तीन घंटे आसमान में उड़कर ये फसलों पर स्प्रे करने में सक्षम है. वहीं बैटरी वाले ड्रोन को 3 घंटे में कई बार चार्ज करना पड़ता है. हाइड्रोजन ड्रोन की प्रमुख विशेषताएं पारंपरिक बैटरी ड्रोन की तुलना में 3 घंटे तक लगातार उड़ान भरने करने की क्षमता है. ये फ्यूल सेल आधारित, शून्य-उत्सर्जन और पर्यावरण अनुकूल है. हिसार में हाइड्रोजन ड्रोन किया गया लॉन्च (Etv Bharat)