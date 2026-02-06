ETV Bharat / bharat

आईआईटी आईएसएम में तीन दिवसीय इंडस्ट्री–इंस्टीट्यूट इंटरैक्शन कॉन्क्लेव एवं प्रदर्शनी, राज्यपाल करेंगे शुभारंभ

आईआईटी आईएसएम धनबाद में तीन दिवसीय इंडस्ट्री–इंस्टीट्यूट इंटरैक्शन कॉन्क्लेव एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है. जिसका उद्घाटन राज्यपाल संतोष गंगवार करेंगे.

आईआईटी आईएसएम धनबाद में तीन दिवसीय कॉन्क्लेव (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 6, 2026 at 9:56 AM IST

Updated : February 6, 2026 at 10:02 AM IST

धनबाद: आईआईटी आईएसएम धनबाद में तीन दिवसीय इंडस्ट्री–इंस्टीट्यूट इंटरैक्शन कॉन्क्लेव एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है. इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल संतोष गंगवार करेंगे. राज्यपाल शुक्रवार दोपहर 12 बजे आईआईटी आईएसएम परिसर पहुंचेंगे. ट्रिपल आई यानी इंडस्ट्री–इंस्टीट्यूट इंटरैक्शन कार्यक्रम के दौरान आईआईटी आईएसएम देश-विदेश की पांच कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करेगा, जिसमें बीएसएनएल सहित कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हैं.

जानकारी देते आईआईटी आईएसएम के डायरेक्टर (Etv Bharat)

मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल होंगे शामिल

आईआईटी आईएसएम, विज्ञान भारती, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च (सिंफर) धनबाद और टैक्समिन के संयुक्त सहयोग से यह ट्रिपल आई कॉन्क्लेव एवं प्रदर्शनी 6 से 8 फरवरी तक आयोजित की जा रही है. उद्घाटन सत्र में राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे.

रूस और साउथ अमेरिका की कंपनियां भी शामिल

आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को केंद्र में रखकर आयोजित इस कार्यक्रम में स्मार्ट माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन एनर्जी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष फोकस किया जाएगा. आईआईटी आईएसएम के डिप्टी डायरेक्टर ने जानकारी दी कि इस कॉन्क्लेव के दौरान संस्थान पांच कंपनियों के साथ एमओयू साइन करेगा. इनमें बीएसएनएल के अलावा रूस की रोस्टम कंपनी, साउथ अमेरिका की यकटोर कंपनी सहित अन्य कंपनियां भी शामिल हैं.

तीन दूसरी कंपनियों के साथ भी एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे

आईआईटी आईएसएम की टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग (TEXMiN) कंपनी स्मार्ट माइनिंग के क्षेत्र में कार्य कर रही है. अब माइनिंग में 5जी तकनीक को जोड़ने के उद्देश्य से आईआईटी आईएसएम और बीएसएनएल के बीच करार किया जा रहा है, जिसे टेक्समिन–बीएसएनएल नाम दिया गया है. वहीं क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में संभावनाओं को तलाशने के लिए आईआईटी आईएसएम रूस की प्रतिष्ठित कंपनी रोस्टम के साथ भी समझौता करेगी, जो रेयर अर्थ मिनरल्स के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है. इसके अलावा तीन अन्य कंपनियों के साथ भी करार किया जाएगा.

कॉन्क्लेव का उद्देश्य विज्ञान और तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाना

इस कार्यक्रम में सहयोग कर रही विज्ञान भारती के एनपी शुक्ला ने बताया कि संगठन का उद्देश्य विज्ञान और तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाना है और समाज में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है. माइनिंग साइंस और टेक्नोलॉजी को जन-जन तक ले जाना विज्ञान भारती की प्राथमिकता है. वहीं आईआईटी आईएसएम और सिंफर के डायरेक्टर ने भी कार्यक्रम से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की हैं.

