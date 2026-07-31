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जयपुर में आज से 52 कॉमनवेल्थ देशों के प्रतिनिधि करेंगे पीस मीडिएशन पर वैश्विक मंथन , CJI सूर्यकांत करेंगे उद्घाटन

जयपुर : राजधानी में शुक्रवार 31 जुलाई से 2 अगस्त तक शांति मध्यस्थता और कानून के शासन पर होने वाले एक बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का गवाह बनेगा. जयपुर एक होटल में तीन दिवसीय कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा. 'Peace Mediation and the Rule of Law' विषय पर होने वाले इस सम्मेलन में राष्ट्रमंडल देशों के न्यायाधीशों, विधि विशेषज्ञों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, मेडिएटर्स, संवैधानिक पदाधिकारियों, शिक्षाविदों, नीति-निर्माताओं और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है. सम्मेलन का उद्घाटन शाम 6 बजे भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत करेंगे. उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष रूप से मौजूद रहेंगे. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा सहित हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश और अन्य प्रमुख न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे.

52 कॉमनवेल्थ देशों के प्रतिनिधियों को किया गया आमंत्रित : राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी रालसा की ओर से आयोजित होने वाले इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में करीब 52 कॉमनवेल्थ देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है. आयोजन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक अब तक करीब 30 देशों की ओर से सम्मेलन में भाग लेने की सहमति मिली है. सम्मेलन में भारत के अलावा श्रीलंका, बहामास, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, जिम्बाब्वे, मलेशिया, केन्या, मोजाम्बिक और अन्य देशों के न्यायिक प्रतिनिधियों के अलावा विधि विशेषज्ञों के शामिल होने की उम्मीद है.सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के साथ ही देश-विदेश के वरिष्ठ अधिवक्ता, मध्यस्थता विशेषज्ञ और कानून के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे. राजस्थान की ओर से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, डीजीपी राजीव कुमार शर्मा, सभी जिला सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सदस्य सचिव सहित अन्य अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे.

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आठ तकनीकी सत्रों में होगी विस्तृत चर्चा : राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरि ओम अत्री के अनुसार सम्मेलन में कुल आठ उच्चस्तरीय तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे. 1 अगस्त को पांच और 2 अगस्त को दो तकनीकी सत्र होंगे, जबकि 31 जुलाई को उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा. इन सत्रों में मध्यस्थता, न्याय तक प्रभावी एवं समावेशी पहुंच और कानून के शासन को मजबूत करने से जुड़े समकालीन वैश्विक मुद्दों पर विशेषज्ञ मंथन करेंगे. सम्मेलन के तकनीकी सत्रों में कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, पर्यावरणीय विवाद, सामुदायिक विवाद, क्रॉस-बॉर्डर डिस्प्यूट्स, आपराधिक मामलों में विक्टिम-सेंट्रिक मीडिएशन और रूल ऑफ लॉ को मजबूत बनाने में मीडिएशन की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा होगी. साथ ही दुनिया के विभिन्न देशों में अपनाई जा रही मध्यस्थता की श्रेष्ठ प्रक्रियाओं और उनके प्रभाव पर भी विचार किया जाएगा.

'केस नहीं, विवाद का होगा खात्मा' : सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक 'पीस मीडिएशन' है. रालसा के सदस्य सचिव हरि ओम अत्री ने बताया कि पीस मीडिएशन सामान्य मध्यस्थता से आगे की अवधारणा है. इसका मकसद सिर्फ किसी मामले का निस्तारण करना नहीं, बल्कि विवाद की मूल वजह को खत्म करना और संबंधित पक्षों के बीच पैदा हुई दूरियों को कम करना है. मध्यस्थता के जरिए पक्षकारों को आपसी सहमति से समाधान तक पहुंचाने पर जोर दिया जाता है. पीस मीडिएशन का व्यापक मकसद ऐसा समाधान तलाशना है, जिससे मुकदमा खत्म होने के साथ-साथ विवाद की जड़ भी समाप्त हो और समाज में शांति एवं सौहार्द कायम हो सके.

पारिवारिक विवाद से लेकर पर्यावरणीय न्याय तक पर मंथन : सम्मेलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में मध्यस्थता की भूमिका पर अलग-अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे. इनमें पारिवारिक सौहार्द, आपराधिक कानूनों में सामान्य अपराधों से जुड़े विवाद, व्यापार एवं वाणिज्यिक विवाद, कार्यस्थल पर सौहार्द, निर्माण , सार्वजनिक परियोजनाओं से जुड़े विवाद, सामुदायिक सौहार्द और पर्यावरणीय न्याय जैसे विषय प्रमुख होंगे. इसके अलावा क्रॉस-बॉर्डर विवादों के समाधान और आपराधिक मामलों में पीड़ित-केंद्रित मध्यस्थता जैसे विषयों पर भी अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे. बदलते वैश्विक परिदृश्य में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ और जन-केंद्रित बनाने के लिए मध्यस्थता की भूमिका पर विशेष जोर दिया जाएगा.