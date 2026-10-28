'भारत में नहीं हो सकता तख्ता पलट, आंदोलन वाले लोकतंत्र का क-ख-ग नहीं जानते', हरिद्वार में बोले बाबा रामदेव
पतंजलि योगपीठ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान स्वामी रामदेव ने कहा कि भारत में तख्ता पलट और बगावत की कोई गुंजाइश नहीं है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 28, 2026 at 6:09 PM IST
हरिद्वार: पतंजलि योगपीठ में 30 अक्टूबर से तीन दिवसीय प्राच्य सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है. इस सम्मेलन में साधु संतों के साथ ही संस्कृत के कई विद्वान शामिल होंगे. योग गुरू स्वामी रामदेव ने बुधवार को हरिद्वार में सम्मेलन के बारे में जानकारी दी. स्वामी रामदेव ने कहा कि, देश में विदेशी ताकतें सनातन धर्म को कमजोर करने पर तुली हैं. सनातनी देवी देवताओं को टारगेट कर अपमान किया जा रहा है. भगवान राम, कृष्ण, हनुमान और शिव को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है. इन सब को रोकने के लिए प्राच्य सम्मेलन में प्रस्ताव पास किए जाएंगे और कमेटी बनाकर ऐसा षड्यंत्र रचने वालों को मुहतोड़ जवाब दिया जाएगा.
योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि, भारतीय प्राच्य विद्या परिषद के 52वें सम्मेलन में ऐसे मामलों पर चर्चा की जाएगी. भगवान श्रीराम और माता सीता को मांसाहार और शराब का सेवन करने वाला बताने, भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य महारास को अपभ्रंश एवं दोषपूर्ण रूप में प्रस्तुत करने और महायोगी शिव को नशे से जोड़कर दिखाने जैसी बातों पर सम्मेलन में विचार किया जाएगा. भारतीय परंपराओं के बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर होनी चाहिए. सनातन के मूल स्वरूप को विकृत करके प्रस्तुत करने के प्रयासों का जवाब दिया जाएगा.
विदेशी ताकतों ने सनातन धर्म से जुड़े तीस से चालीस प्रतिशत लोगों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें हिंदू और मुस्लिम बना दिया गया. राम के देश में लोगों को धर्म विमुख और राम विमुख कर दिया गया. भारत विरोधी शक्तियां ऐसा कर रही हैं, क्योंकि वह भारत को विश्व गुरु बनकर दुनिया नेतृत्व करते हुए नहीं देख सकती.
- स्वामी रामदेव, योग गुरू -
लोकतंत्र का क, ख, ग पता नहीं: स्वामी रामदेव ने देश में चल रहे आंदोलनों और राजनीतिक बयानों को लेकर कहा कि, भारत में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या मध्य पूर्व के देशों की तरह तख्ता पलट नहीं होने वाला है. देश में लोकतंत्र, सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस और न्यायालय जैसी मजबूत व्यवस्थाएं हैं. जिन्हें सत्ता में आना है, वे लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हासिल कर सकते हैं. सड़कों पर उतरकर सत्ता परिवर्तन नहीं किया जा सकता.
देश में लोकतंत्र के नाम पर आंदोलन किए जा रहे हैं, जबकि आंदोलन करने वालों को लोकतंत्र का क, ख, ग तक नहीं पता है. देश को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों को पार्टी हित से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में काम करना चाहिए.
- स्वामी रामदेव, योग गुरू -
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयानों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि, आजकल के नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें या उनकी सद्गति दें.
यूपीएससी की तैयारी के लिए बनाया पतंजलि सिविल सर्विसेज ऐप: योग गुरू स्वामी रामदेव ने कहा कि, युवाओं को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में मदद देने के लिए पतंजलि सिविल सर्विसेज ऐप बनाया गया है. इस ऐप को डाउनलोड कर अभ्यर्थी अपने घर से ही पढ़ाई कर सकते हैं. सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. सही मार्गदर्शन और नियमित अभ्यास से अभ्यर्थी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं. ऐप के माध्यम से अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए जरूरी शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है. युवाओं को अपनी क्षमता पहचानकर पूरी मेहनत और लगन के साथ लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए.
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