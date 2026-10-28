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'भारत में नहीं हो सकता तख्ता पलट, आंदोलन वाले लोकतंत्र का क-ख-ग नहीं जानते', हरिद्वार में बोले बाबा रामदेव

स्वामी रामदेव का बड़ा बयान ( PHOTO-ETV Bharat )

हरिद्वार: पतंजलि योगपीठ में 30 अक्टूबर से तीन दिवसीय प्राच्य सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है. इस सम्मेलन में साधु संतों के साथ ही संस्कृत के कई विद्वान शामिल होंगे. योग गुरू स्वामी रामदेव ने बुधवार को हरिद्वार में सम्मेलन के बारे में जानकारी दी. स्वामी रामदेव ने कहा कि, देश में विदेशी ताकतें सनातन धर्म को कमजोर करने पर तुली हैं. सनातनी देवी देवताओं को टारगेट कर अपमान किया जा रहा है. भगवान राम, कृष्ण, हनुमान और शिव को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है. इन सब को रोकने के लिए प्राच्य सम्मेलन में प्रस्ताव पास किए जाएंगे और कमेटी बनाकर ऐसा षड्यंत्र रचने वालों को मुहतोड़ जवाब दिया जाएगा.

योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि, भारतीय प्राच्य विद्या परिषद के 52वें सम्मेलन में ऐसे मामलों पर चर्चा की जाएगी. भगवान श्रीराम और माता सीता को मांसाहार और शराब का सेवन करने वाला बताने, भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य महारास को अपभ्रंश एवं दोषपूर्ण रूप में प्रस्तुत करने और महायोगी शिव को नशे से जोड़कर दिखाने जैसी बातों पर सम्मेलन में विचार किया जाएगा. भारतीय परंपराओं के बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर होनी चाहिए. सनातन के मूल स्वरूप को विकृत करके प्रस्तुत करने के प्रयासों का जवाब दिया जाएगा.