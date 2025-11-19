ETV Bharat / bharat

भागलपुर सृजन घोटाला के तीन दोषी को सजा, सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला

भागलपुर सृजन घोटाला के तीन दोषियों को सजा सुनाई गयी. सीबीआई की विशेष अदालत का बड़ा फैसला आया है.

सृजन घोटाले के दोषी
सृजन घोटाले के दोषी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 19, 2025 at 11:18 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भागलपुर: बिहार का चर्चित सृजन घोटाला मामले में अब तक का पहला फैसला सामने आया है. पटना में सीबीआई की विशेष अदालत ने बैंक प्रबंधक समेत तीन लोगों को 4 वर्षों तक कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ 14 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया है.

तीन दोषी को सजा: मामले में दोषी सहायक पूर्व बैंक मैनेजर राकेश कुमार और लिपिक अजय कुमार पांडे तथा भागलपुर समाहरणालय के तत्कालीन प्रधान नाजीर अमरेंद्र कुमार यादव को दोषी करार दिया गया है.

प्रधान नजीर को 4 साल की सजा: अदालत ने दोषी प्रधान नजीर को 4 साल की सजा के साथ 14 लाख का जुर्माना लगाया है. दोषी सहायक प्रबंधक को 3 साल की सजा के साथ 4 लाख 75,000 का जुर्माना लगाया है. दोषी बैंक लिपिक अजय कुमार को 3 साल की सजा के साथ 6 लाख 25, 000 तक का जुर्माना लगाया है.

सृजन महिला विकास सहयोग समिति कार्यालय
सृजन महिला विकास सहयोग समिति कार्यालय (ETV Bharat)

1000 करोड़ का घोटाला: विदित हो की सृजन नाम एनजीओ में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ था. मामले में कई गिरफ्तारियां हुई फिर बेल पर गिरफ्तार आरोपियों को छोड़ भी दिया गया, लेकिन सीबीआई कोर्ट का पहला बड़ा फैसला अब आया है.

2017 जांच शुरू हुई थी: विभिन्न सरकारी विभागों से लगभग ₹1000 का घोटाला हुआ था. मामले में बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश 18 अगस्त 2017 को की थी. केंद्र ने सीबीआई जांच की अधिसूचना 21 अगस्त 2017 को जारी की थी.

स्वयं संस्था समूह के रूप में निबंधित: सृजन महिला विकास सहयोग समिति महिलाओं का स्वयं संस्था समूह के रूप में निबंधित हुई थी. 1996 में सहकारिता विभाग में कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में संस्था को मान्यता दी गई थी. संस्था महिलाओं को रोजगार देने का काम करती थी. इसके तहत महिलाओं द्वारा बने उत्पाद को बाजार में बेचा जाता था.

लोन देने के नाम पर घोटाला: संस्था महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के नाम पर लोन देने के बजाय सभी रुपयों का घोटाला करते रहे. गलत ढंग से पैसों का ट्रांसफर कई निजी खातों में भी होते रहे. इस मामले में मुख्य आरोपी घोटाले की किंगपिन मनोरमा देवी की पहले ही मौत हो चुकी है. उनके बेटे आरोपी अमित का सुराग नहीं मिल पाया है.

मनोरमा देवी की बहू भी आरोपी: 1 साल पहले मनोरमा देवी की बहू रजनी प्रिया को गिरफ्तार किया गया था. उसने अपने पति की मौत की बात बताई है, लेकिन लोगों के गले से यह बात नहीं उतर रही है. रजनी प्रिया को भी फिलहाल बेल पर छोड़ दिया गया है.

2 जिलाधिकारी भी आरोपी: 2000 से 2017 के बीच काम करने वाले कई जिला अधिकारियों में से 2 जिलाधिकारी भी आरोपी पाए गए थे, जिनके खिलाफ जांच चल रही है. अब देखना है कि इस मामले में सीबीआई कोर्ट क्या कार्रवाई करती है.

ये भी पढ़ें: CBI कोर्ट ने सतीश झा को 14 दिनों की जेल हिरासत में भेजा, जानें क्या है सृजन घोटाला में लिंक

TAGGED:

SRIJAN SCAM
सृजन घोटाला
सृजन घोटाला के दोषी को सजा
BHAGALPUR NEWS
BHAGALPUR SRIJAN SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: 25 सीटों पर सिमटी RJD, विस्तार से समझिए कारण और अब तेजस्वी के सामने क्या क्या होगी चुनौती?

Bihar Election 2025 Winners List: किस सीट पर किसने मारी बाजी, देखें सभी 243 सीटों का रिजल्ट

Bihar Election RESULT 2025 : एनडीए और महागठबंधन में इस बार वोटों का अंतर 44 लाख से अधिक, जानिए 2020 के आंकड़े

बिहार के प्रमंडलवार नतीजों ने सबको चौंकाया, जानें कहां-कहां महागठबंधन का सूपड़ा हुआ साफ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.