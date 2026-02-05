ETV Bharat / bharat

ओडिशा में चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन के तीन कोच पटरी से उतरे, मचा हड़कंप

भुवनेश्वर: ओडिशा के जाजपुर जिला में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन के तीन कोच अचानक पटरी से उतर गए. इस घटना में किसी भी यात्री के मरने या घायल होने की कोई खबर नहीं है. ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुताबिक, सुबह करीब 8 बजकर 51 मिनट पर 22611 चेन्नई सेंट्रल- न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस के तीन कोच के पटरी से उतरने की घटना जिले जाखापुरा रेलवे स्टेशन से गुजरते समय हुई. रेलवे के मुताबिक, ट्रेन की स्पीड बहुत धीमी थी, जब यह घटना हुई. उनके मुताबिक, जाखापुर यार्ड की लिमिट में एक एसी कोच और दो जनरल डिब्बे पटरी से उतर गए. वहीं, पैसेंजर ट्रेन सेवा बिना किसी रुकावट के जारी है. वहीं, इस घटना के बाद भद्रक से एक टीम को मौके पर भेजकर तुरंत बचाव और मरम्मत का काम शुरू किया गया. बयान में कहा गया है कि, सूचना मिलने पर, भुवनेश्वर और खुर्दा रोड से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन (ART) के साथ-साथ खुर्दा रोड से एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट (ARME) को सुबह 8:53 बजे तुरंत मौके पर भेजा गया.