ओडिशा में चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन के तीन कोच पटरी से उतरे, मचा हड़कंप
ट्रेन की रफ्तार धीमी होने की वजह से कोच के पटरी से उतरने के बाद भी सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं.
Published : February 5, 2026 at 1:19 PM IST
भुवनेश्वर: ओडिशा के जाजपुर जिला में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन के तीन कोच अचानक पटरी से उतर गए. इस घटना में किसी भी यात्री के मरने या घायल होने की कोई खबर नहीं है.
ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुताबिक, सुबह करीब 8 बजकर 51 मिनट पर 22611 चेन्नई सेंट्रल- न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस के तीन कोच के पटरी से उतरने की घटना जिले जाखापुरा रेलवे स्टेशन से गुजरते समय हुई. रेलवे के मुताबिक, ट्रेन की स्पीड बहुत धीमी थी, जब यह घटना हुई. उनके मुताबिक, जाखापुर यार्ड की लिमिट में एक एसी कोच और दो जनरल डिब्बे पटरी से उतर गए. वहीं, पैसेंजर ट्रेन सेवा बिना किसी रुकावट के जारी है.
वहीं, इस घटना के बाद भद्रक से एक टीम को मौके पर भेजकर तुरंत बचाव और मरम्मत का काम शुरू किया गया. बयान में कहा गया है कि, सूचना मिलने पर, भुवनेश्वर और खुर्दा रोड से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन (ART) के साथ-साथ खुर्दा रोड से एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट (ARME) को सुबह 8:53 बजे तुरंत मौके पर भेजा गया.
रेलवे के मुताबिक, सभी यात्री सुरक्षित है और किसी को चोट नहीं आई है. यात्रियों को दूसरी व्यवस्था करके आगे भेजा जा रहा है. यात्रियों की सुविधा के लिए, जरूरत के हिसाब से ट्रेन में और डिब्बे जोड़े जाएंगें. घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पटरी को ठीक करने का काम तेजी से चल रहा है. वहीं, दोनों दिशाओं में ट्रेन की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ा है.
ईस्ट कोस्ट रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर दीपक राउत ने इस घटना को मामूली पटरी से उतरना बताया. उन्होंने कहा कि ट्रेन के डिब्बे कैसे पटरी से उतरे, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है. इस बीच, रेलवे अधिकारियों ने साइट पर एक हेल्पलाइन नंबर +918114382367। जारी किया है. इस घटना के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क किया जा सकता है.
ये भी पढ़ें: शालीमार-सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन हावड़ा में डिरेल, रेस्कयू जारी