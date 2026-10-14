CJP के तीन सदस्य सौरव दास, रांका और अजिंक्य शिंदे मजिस्ट्रेट के सामने होंगे पेश, तिहाड़ जेल भेजे जाने की आशंका
जंतर-मंतर पर कथित अनधिकृत प्रवेश के मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केस.
Published : October 14, 2026 at 7:09 AM IST
नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से जुड़े मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के तीन सदस्यों सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को बुधवार सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने की संभावना है. CJP की लीगल हेड रत्ना सिंह ने बुधवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि तीनों को मंदिर मार्ग थाने में सब-डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने पेश किया जा सकता है. संगठन ने आशंका जताई है कि मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है. यह मामला जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर अनधिकृत तरीके से प्रवेश करने से जुड़ा है. CJP की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने सौरव दास, आशुतोष रंका, अजिंक्य शिंदे और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. संगठन ने हिरासत, पुलिस कार्रवाई और आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट साझा किए हैं.
UPDATE | Delhi Police has registered a case against CJP leaders Saurav Das, Ashutosh Ranka, and others for unauthorised trespassing through the house. The case relates to the incident of entering Jantar Mantar today.— CJP - Cockroach Janta Party 🇮🇳 (@CJP_Party_India) October 13, 2026
जंतर-मंतर पर प्रवेश को लेकर दर्ज हुआ केस
CJP के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन से संबंधित घटनाक्रम के सिलसिले में मामला दर्ज किया है. आरोप है कि सदस्यों ने जंतर-मंतर पर अनधिकृत तरीके से प्रवेश किया. संगठन की ओर से दी गई जानकारी में अतिक्रमण, बॉन्ड की शर्तों के उल्लंघन और सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने जैसे आरोपों का भी जिक्र किया गया है. हालांकि, इन आरोपों और मामले की कानूनी स्थिति को लेकर पुलिस का पक्ष सामने आना बाकी है.
#BREAKING: Delhi Police arrests Saurav Das, Ashutosh Ranka, and Ajinkya Shinde at Parliament Street Police Station in today’s Jantar Mantar case. Trespass, bond violation, obstruction of public official’s duty, etc. They’ll be produced before the SCM Court in the morning. A possibility of Judicial Custody (JC) in the Tihar Jail is possible. They were not allowed to meet their lawyers till late at night. They were brought to Parliament Street PS at 3 AM in a private van. Despite these illegal actions, their spirits are high. @Cockroachisback— Ratna Singh (@whattalawyer) October 13, 2026
Update at 5:38 AM - Just been informed that Saurav, Ashutosh, and Ajinkya are likely to be produced before the SEM at Mandir Marg Police Station within one hour. FYI, 24 hours timeline will end soon. @Cockroachisback— Ratna Singh (@whattalawyer) October 14, 2026