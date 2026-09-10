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उत्तराखंड: 3 अभ्यर्थियों के फेक सर्टिफिकेट सस्पेंड, कार्रवाई के घेरे में कई अधिकारी, ETV BHARAT की खबर का इंपेक्ट

ईटीवी भारत की खबर के बाद तथ्य जुटाने में प्रशासन जुट चुका है. जांच में कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं. रिपोर्ट- नवीन उनियाल.

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ETV BHARAT की खबर का इंपेक्ट (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 10, 2026 at 7:23 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में फर्जी दस्तावेजों को तैयार करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है. एक दिन पहले ही यानी 9 सितंबर को ETV BHARAT ने देहरादून में फर्जी दस्तावेज तैयार कर स्टेट कोटा फ्रीडम फाइटर के तहत एमबीबीएस में सीट पाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के कोटे पर डाका डाले जाने का मामला प्रकाश में लाया था. इसके बाद जिला प्रशासन ने आज 10 सितंबर को कई अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन करते हुए उनके पतों पर सघन चेकिंग का अभियान चलाया. हैरत की बात यह है कि कई अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में भारी गड़बड़ी सामने आई, जिसे देखकर खुद प्रशासन भी हैरान दिखा. मामले में तीन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों को निलंबित करने का भी आदेश जारी किया गया है.

देहरादून जिला प्रशासन में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है. एक दिन पहले ही ईटीवी भारत ने 'स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर धड़ल्ले से धांधलेबाजी, तथ्यों के साथ डीएम तक पहुंची शिकायत, जांच कमेटी गठित' प्रमुख शीर्षक के साथ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने का खुलासा किया था. इसके बाद ऐसे अभ्यर्थियों की खोजबीन शुरू हुई तो पता चला कि यह बात केवल स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े प्रमाण पत्रों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र से लेकर दूसरे तमाम प्रमाण पत्र भी फर्जी तरीके से तैयार किए गए थे.

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शिकायतकर्ता प्रदीप बहुगुणा ने डीएम को लिखा पत्र (PHOTO-DM)

हैरत की बात यह है कि सरकारी सिस्टम में ऐसे प्रमाण पत्रों को मंजूरी भी दे दी गई और फर्जीवाड़ा करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों और उनके पीछे काम करने वाले गिरोह को इसका लाभ उठाने का खुला रास्ता दे दिया गया. गनीमत यह रही कि स्वतंत्रता सेनानी परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रदीप बहुगुणा ने इन अभ्यर्थियों की एजुकेशन सर्टिफिकेट से जुड़े दस्तावेज देखे तो उन्होंने खुद से इसकी छानबीन शुरू कर दी.

स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी फर्जी: अब यह पूरा मामला पूरी तरह से साफ हो चुका है और जो नए तथ्य इसमें सामने आए हैं उससे खुद जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी भी हैरान दिख रहे हैं. दरअसल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के रूप में प्रमाण पत्र बनाने के अलावा स्थायी निवास प्रमाण पत्रों को भी फर्जी तरीके से तैयार किया गया था.

इस मामले पर ईटीवी भारत ने देहरादून के जिलाधिकारी आशीष चौहान से बात की. हमने उनसे सवाल पूछा कि पूरा मामला सामने आने के बाद अब प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई कर रहा है? जिलाधिकारी ने कहा,

इस मामले की एसडीएम स्तर पर जांच करवाई गई है. साथ ही फिलहाल दूसरे स्तर पर भी जांच की जा रही है. इसमें जांच के बाद जिस तरह के तथ्य सामने आएंगे, उस लिहाज से आगे की कार्रवाई की जाएगी. पटवारी और अन्य संबंधित अधिकारियों की भी प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में जांच करवाई जा रही है.
- आशीष चौहान जिलाधिकारी देहरादून -

उधर, एसडीएम सदर अपूर्वा सिंह ने अपनी जांच के बाद रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी है. उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि,

मेरे द्वारा जिलाधिकारी देहरादून को जांच के बाद पत्र भेज दिया गया है. जिसमें ये स्पष्ट लिखा गया है कि संबंधित अभ्यर्थी दस्तावेजों के हिसाब से पते पर नहीं पाए गए हैं. इसलिए ये जारी किए गए प्रमाण पत्र (स्वतंत्रता सेनानी आश्रित और स्थाई निवास) संदिग्ध प्रतीत होते हैं. इसलिए इन प्रमाणपत्रों का लाभ इन अभ्यर्थियों को न दिया जाए.
- अपूर्वा सिंह, एसडीएम सदर -

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मेडिकल एजुकेशन के निदेशक आशुतोष सयाना ने डीएम को लिखा पत्र (PHOTO-DM)

इसी क्रम में जिलाधिकारी देहरादून ने एक पत्र मेडिकल एजुकेशन के निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना को भी लिखा है, इसमें एसडीएम की जांच का हवाला देते हुए कहा गया है कि,

संबंधित अभ्यार्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान उनके पते पर अभ्यर्थी नहीं मिले हैं और दस्तावेज अपूर्ण हैं. इसलिए इन्हें इन प्रमाण पत्रों के आधार पर कोई भी लाभ न दिया जाए.

विश्वविद्यालय ने प्रमाण पत्र किए निलंबित: इसी को देखते हुए हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ने तीन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों को काउंसलिंग की प्रक्रिया से निलंबित करने का आदेश दिया है. इस आदेश के बाद अब यह तीनों अभ्यर्थी फिलहाल किसी भी कॉलेज में एमबीबीएस सीट पर एडमिशन नहीं ले सकेंगे.

आधार कार्ड भी फर्जी पाए गए: जैसे-जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है कई नए तथ्य भी सामने आ रहे हैं. बड़ी बात यह है कि इन अभ्यर्थियों से जुड़े आधार कार्ड भी फर्जी पाए गए हैं. इसके आधार पर बनाए गए स्थायी निवास प्रमाण पत्र को भी फर्जी माना गया है. इस तरह देखा जाए तो अब यह मामला केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रमाण पत्र से जुड़ा नहीं है, बल्कि फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र और दूसरे तमाम प्रमाण पत्रों को बनाने में फर्जीवाड़ा करने से जुड़ गया है.

ईटीवी भारत के पास मौजूद दस्तावेज के आधार पर यह साफ हुआ है कि एक ही व्यक्ति की फोटो पर दो-दो आधार कार्ड बनाए गए हैं. इसके पीछे एक बड़े गिरोह के काम करने की भी आशंका दिखाई दे रही है.

खास बात यह है कि इस मामले में अब प्रशासन की तरफ से पुलिस में एफआईआर करने की भी तैयारी हो रही है. इतना ही नहीं, वेरिफिकेशन किए बिना इन दस्तावेजों को आगे बढ़ाने वाले पटवारी को भी निलंबित करने की तैयारी हो रही है.

बता दें कि, पद्मविभूषण सम्मानित प्रसिद्ध पर्यावरणविद् स्व. सुंदरलाल बहुगुणा के बेटे प्रदीप बहुगुणा ने इस मामले में जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग तक को 3 सितंबर भी एक पत्र लिखा था. पत्र में स्टेट कोटा फ्रीडम फाइटर के तहत एमबीबीएस में सीट पाने के लिए 5 अभ्यर्थियों के स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जांच करवाने के लिए कहा गया था. पत्र में पांचों अभ्यर्थियों के नाम और उनके प्रमाण पत्रों से जुड़े नंबर्स भी शामिल किए गए थे. इस शिकायत के बाद जिला प्रशासन को फर्जीवाड़ा होने की जानकारी मिली थी.

ये भी पढ़ें: स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर धड़ल्ले से धांधलेबाजी, तथ्यों के साथ डीएम तक पहुंची शिकायत, जांच कमेटी गठित

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