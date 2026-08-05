तमिलनाडु: मां की पुण्यतिथि की रस्में करते समय तीन भाई कावेरी नदी में डूबे, मौत
तीनों भाई रिटायर्ड बैंकर थे जो अलग-अलग राज्यों में रह रहे थे. वे अपनी मां की बरसी पर तीन दिन पहले गांव आए थे.
Published : August 5, 2026 at 10:20 PM IST
करूर (तमिलनाडु): करूर जिले के नेरूर के पास अपनी मां की पुण्यतिथि की रस्म करते समय तीन भाई कावेरी नदी में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई. यह दुखद घटना मंगलवार को हुई. मृतकों की पहचान श्रीनिवासन (64), अरुणन (62) और सुरेश (61) के रूप में हुई है, जो करूर जिले के नरसिंहपुरम के रहने वाले थे. तीन भाइयों की मौत से उनका परिवार और पूरा गांव शोक में डूब गया.
तीनों भाई रिटायर्ड बैंकर थे जो अलग-अलग राज्यों में रह रहे थे. वे अपनी मां की बरसी मनाने और रस्में निभाने के लिए तीन दिन पहले अपने गांव आए थे.
मंगलवार दोपहर को, तीनों भाई और उनके रिश्तेदार 'पुण्यतिथि' की रस्में करने के लिए एक साथ नेरूर में कावेरी के किनारे गए. समारोह खत्म होने के बाद, तीनों में सबसे बड़े श्रीनिवासन, पारंपरिक पवित्र स्नान के लिए सबसे पहले नदी में उतरे. लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण उनका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में डूब गए. अपने बड़े भाई को मुश्किल में देखकर, अरुणन और सुरेश बचाने की कोशिश में नदी में कूद गए. लेकिन, कुछ ही पलों में, तीनों नदी के तेज बहाव में बह गए.
इस दौरान, उनके रिश्तेदार नदी के किनारे असहाय खड़े थे और तीनों भाई नदी में डूब गए.
बाद में रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने किसी तरह दोनों भाइयों को नदी से बाहर निकाला और करूर के एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.
सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस भी अस्पताल पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए करूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा. इस घटना के सिलसिले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया.
यह हादसा तब हुआ जब जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश और कर्नाटक के काबिनी डैम से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद कावेरी नदी का बहाव काफी तेज हो गया था, लेकिन मृतकों को इसका पता नहीं चला क्योंकि वे अलग-अलग राज्यों से रस्मों के लिए इकट्ठा हुए थे.
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