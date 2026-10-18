ETV Bharat / bharat

ग्रेटर नोएडा: पांच मौतों के मामले में तीन गिरफ्तार, संपत्ति विवाद के एंगल से हो रही जांच

पुलिस की गिरफ्त में तीन आरोपी ( ETV Bharat )

नोएडा: ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में मृतक महेश की दो बहनें और उसका बहनोई शामिल हैं. पुलिस ने मृतका ललिता के भाई की शिकायत के आधार पर तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है. वहीं, पोस्टमार्टम के दौरान मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने पर चिकित्सकों ने पांचों शवों का विसरा सुरक्षित कर जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) भेजने की प्रक्रिया की है.

शुक्रवार रात खाना खाकर सोया था परिवार