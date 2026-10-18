ग्रेटर नोएडा: पांच मौतों के मामले में तीन गिरफ्तार, संपत्ति विवाद के एंगल से हो रही जांच
मृतक के मोबाइल में मिली अहम ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद महेश की दो बहनों और एक बहनोई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
Published : October 18, 2026 at 2:22 PM IST
नोएडा: ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में मृतक महेश की दो बहनें और उसका बहनोई शामिल हैं. पुलिस ने मृतका ललिता के भाई की शिकायत के आधार पर तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है. वहीं, पोस्टमार्टम के दौरान मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने पर चिकित्सकों ने पांचों शवों का विसरा सुरक्षित कर जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) भेजने की प्रक्रिया की है.
शुक्रवार रात खाना खाकर सोया था परिवार
डीसीपी ग्रेटर नोएडा श्रवण कुमार सिंह के अनुसार, शनिवार को रबूपुरा थाना क्षेत्र के नगला पदम गांव में एक ही परिवार के पांच सदस्यों के मृत अवस्था में पाए जाने की सूचना मिली थी. मृतकों की पहचान महेश (37), उसकी पत्नी ललिता (35), बेटे लड्डू उर्फ साक्षात (11), बेटी मिस्टी (7) और छोटे बेटे रियांश (3) के रूप में हुई.
Greater Noida, Uttar Pradesh: Police have arrested Mahesh's elder sister, brother-in-law and younger sister in connection with the deaths of five family members in Nagla Padam village. Police said an audio recording recovered from Mahesh's phone allegedly held the three responsible for the incident. A family dispute over a house has also come to light. (Source: Media Cell, Police Commissionerate Gautam Buddh Nagar.)— IANS (@ians_india) October 18, 2026
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, परिवार के सभी सदस्य शुक्रवार रात बाहर से घर लौटे थे. इसके बाद खाना खाकर सो गए. शनिवार सुबह पांचों मृत अवस्था में मिले. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की. मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को भी बुलाया गया. टीमों ने मौके पर आवश्यक जांच की. पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद पांचों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. चिकित्सकों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई. हालांकि, पोस्टमार्टम से मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी. इसके बाद सभी शवों का विसरा सुरक्षित किया गया, जिसे जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जा रहा है.
महेश के मोबाइल में मिली ऑडियो रिकॉर्डिंग, बहनों और बहनोई पर लगाए थे आरोप
पुलिस के मुताबिक, मृतक महेश के मोबाइल फोन की जांच के दौरान एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है. इसमें महेश ने अपनी बड़ी बहन सुनीता, बहनोई शेखर उर्फ चंद्रशेखर और छोटी बहन सपना को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है. पुलिस इस रिकॉर्डिंग को जांच का अहम हिस्सा मानते हुए मामले की पड़ताल कर रही है. पुलिस ने बताया कि आस-पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों से मिली जानकारी के अनुसार, महेश अपनी मां चंद्रवती के साथ जिस मकान में रहता था, उसे कथित तौर पर उसकी बड़ी बहन सुनीता ने अपनी मां को प्रभावित कर अपने नाम करा लिया था. इस बात की जानकारी मिलने के बाद से महेश परेशान रहने लगा था. हालांकि, इस संपत्ति विवाद और पांचों मौतों के बीच संबंध की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई. पुलिस के अनुसार, फुटेज में किसी बाहरी व्यक्ति के घर में प्रवेश करने की जानकारी नहीं मिली है. मौत की असल वजह का पता लगाने के लिए पुलिस पोस्टमार्टम और विसरा जांच की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.
मृतका के भाई की शिकायत पर केस, तीनों आरोपी गिरफ्तार
डीसीपी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि मृतका ललिता के भाई की लिखित शिकायत के आधार पर महेश के बहनोई शेखर, बहन सुनीता और छोटी बहन सपना के खिलाफ रबूपुरा थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शेखर उर्फ चंद्रशेखर (50), उसकी पत्नी सुनीता (45) और सपना (32) के रूप में हुई है. शेखर और सुनीता दिल्ली के शालीमार बाग थाना क्षेत्र के शालीमार गांव स्थित सी-04, गली नंबर 9 के निवासी हैं, जबकि सपना दिल्ली के खेड़ा कलां, थाना बादली की रहने वाली है.
पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार किया गया. उनसे पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. फिलहाल पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच कर रही है. अधिकारियों के मुताबिक, घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है.
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