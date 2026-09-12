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सिंघु बॉर्डर पर आपत्तिजनक नारे लिखने और खालिस्तान-समर्थक ग्राफिटी बनाने के आरोप में पंजाब से तीन गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी पन्नू के इशारे पर दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर लिखे आपत्तिजनक नारे को लेकर पंजाब से तीन आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने खालिस्तान-समर्थक ग्राफिटी बनाने के आरोप में पंजाब से तीन को किया गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने खालिस्तान-समर्थक ग्राफिटी बनाने के आरोप में पंजाब से तीन को किया गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 12, 2026 at 11:07 AM IST

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नयी दिल्ली: सिंघु बॉर्डर पर आपत्तिजनक नारे लिखने और खालिस्तान-समर्थक ग्राफिटी बनाने के आरोप में पंजाब से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, तीनों ने आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के इशारे पर आपत्तिजनक नारे दीवार पर लिखे थे. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक सीधे पन्नू से संपर्क में भी था.

सिंघु बॉर्डर पर लिखे गए खालिस्तान समर्थित नारे

सिंघु बॉर्डर की दीवारों पर 6 सितंबर को ये नारे और ग्राफिटी देखी गई थीं. इसकी जानकारी मिलने के बाद स्पेशल सेल ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) के प्रमुख पन्नू ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट साझा कर घटना की जिम्मेदारी भी ली थी.

दिल्ली पुलिस ने पंजाब से तीन आरोपियों का किया गिरफ्तार

आरोपियों की पहचान प्रीतपाल, हरमिंदर सिंह और शीशपाल के तौर पर की गई है. सूत्रों के मुताबिक, जांचकर्ताओं ने सिंघु बॉर्डर के CCTV फुटेज के जरिए उनकी गतिविधियों का पता लगाया और सभी सुराग जुटाए. इसके आधार पर पुलिस ने उन्हें पंजाब के फरीदकोट से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार भी बरामद की है. पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए आरोपियों में से एक गुरपतवंत सिंह पन्नू के संपर्क में था. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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