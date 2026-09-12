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सिंघु बॉर्डर पर आपत्तिजनक नारे लिखने और खालिस्तान-समर्थक ग्राफिटी बनाने के आरोप में पंजाब से तीन गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने खालिस्तान-समर्थक ग्राफिटी बनाने के आरोप में पंजाब से तीन को किया गिरफ्तार ( Etv Bharat )