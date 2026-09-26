विशाल अजगर को पकड़ा और करी बनाकर खा गए, तीन युवक गिरफ्तार
केरल के त्रिशूर में वन अधिकारियों ने तीन युवकों को विशाल अजगर को पकड़ने और उसकी करी बनाकर खाने के आरोप में गिरफ्तार किया है.
Published : September 26, 2026 at 2:46 PM IST
त्रिशूर (केरल): त्रिशूर जिले में हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां वन विभाग के अधिकारियों ने तीन युवकों को एक बड़े अजगर को पकड़ने और उसकी करी बनाकर खाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. इस अपराध के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जेल की सजा हो सकती है. गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान जिनसन जोस (36), जिष्णु (30) और विवेक (30) के तौर पर हुई है, सभी चेरुकुन्नू के रहने वाले हैं.
ये गिरफ्तारियां मंडमंगलम वन स्टेशन के डिप्टी रेंज एम. शाहजहां के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने की, जिसमें अधिकारी एस. राजेश, टी.यू. राजकुमार, के.एस. अनिलकुमार, के.ए. सलीम, एम.आर. राहुल शंकर और पी.वी. अम्मिनी भी शामिल थे.
यह घटना तब हुई जब रात में संदिग्धों के घर के पास एक बड़ा अजगर दिखाई दिया. आम तौर पर, जब रिहायशी इलाकों में सांप दिखते हैं, तो स्थानीय लोग वन विभाग या अधिकृत सांप पकड़ने वालों को बताते हैं. लेकिन, इन युवाओं ने ऐसा नहीं किया. इसके बजाय, उन्होंने हिम्मत करके जिंदा अजगर को पकड़ा, उसके टुकड़े किए, उसकी करी बनाई और फिर सबने मिलकर उसे खाया.
गुप्त सूचना पर वन अधिकारियों ने की कार्रवाई
गोपनीय सूचना के आधार पर डिप्टी रेंज एम. शाहजहां के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने इलाके में छापेमारी की. संदिग्धों के आवास पर तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने अपराध की पुष्टि करने वाले सबूत बरामद किए, जिसके बाद तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया गया.
वन अधिकारियों ने कहा कि वन्यजीव कानूनों का उल्लंघन करने वाले संदिग्धों को घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा. उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि कानून अपने हाथ में लेने और वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
डीएफओ की चेतावनी
ईटीवी भारत से बात करते हुए, त्रिशूर मंडल वन कार्यालय (DFO) के वरिष्ठ अधीक्षक जयकृष्णन के.जी. ने कहा कि अजगर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची I के तहत सूचीबद्ध हैं, जो उन्हें अत्यधिक संरक्षित जीव बनाता है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अजगर को मारना या उसका मांस खाना गैर-जमानती अपराध है.
भारत में पाए जाने वाले सबसे बड़े गैर-विषैले सांपों में से एक के रूप में, अजगर पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. अजगर गैर-विषैले होते हैं और आमतौर पर दिन के समय पेड़ों के खोखले तनों या चट्टानों की दरारों में छिपे रहते हैं, और रात में शिकार करने के लिए बाहर निकलते हैं. जयकृष्णन ने बताया कि अजगर जंगलों और कृषि भूमियों में चूहों, बैंडिकूट (घूस या बड़े चूहे) और जंगली सूअरों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं.
अजगर मारने पर कितने साल की सजा?
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत, अजगरों को सबसे अधिक प्राथमिकता वाली संरक्षण सूची (अनुसूची I) में शामिल किया गया है. जयकृष्णन ने बताया कि अजगर को बाघों और शेरों के समान ही कानूनी संरक्षण प्राप्त है. इसलिए, वन्यजीव कानूनों के तहत अजगर को पकड़ना, नुकसान पहुंचाना या मारना गैर-जमानती अपराध है. अगर दोष सिद्ध हो जाता है, तो इस अपराध के लिए 3 से 7 साल तक की सश्रम कारावास की सजा का प्रावधान है. कारावास के साथ-साथ, कानून में कम से कम 25,000 रुपये से लेकर लाखों रुपये तक के जुर्माने की व्यवस्था है.
उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि हालांकि कुछ लोग इस गलतफहमी में सांप का मांस पकाकर खाते हैं कि इससे कुष्ठ रोग (leprosy) जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, लेकिन ऐसा करना एक अपराध है.
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