कोच्चि में खड़े ईरानी युद्धपोत का वीडियो बनाने की कोशिश, रिपब्लिक टीवी का रिपोर्टर गिरफ्तार

ईरानी नेवी के युद्धपोत IRIS Lavan में तकनीकी दिक्कतें आने के बाद कोच्चि तट पर खड़ा कर दिया गया.

Three Arrested For Attempt To Film Iranian Warship In Kochi Kerala
IRIS Lavan (File/ IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 8, 2026 at 7:56 AM IST

3 Min Read
एर्नाकुलम (केरल): जिले की हार्बर पुलिस ने शनिवार को रिपब्लिक टीवी के एक रिपोर्टर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया. इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करके कोच्चि में खड़े ईरानी नेवी के युद्धपोत IRIS Lavan का वीडियो बनाने की कोशिश की.

गिरफ्तार किए गए लोगों में रिपब्लिक टीवी के तिरुवनंतपुरम के रिपोर्टर शंकर, कैमरामैन मणि और ड्राइवर विजयकुमार हैं. आरोप है कि वे सुबह-सुबह नाव से जहाज के पास हाई-सिक्योरिटी जोन में पहुंचे और वीडियो बनाने की कोशिश की. CISF अधिकारियों ने उन्हें रोका और कस्टडी में ले लिया. बाद में हार्बर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया.

पुलिस ने सुरक्षा चेतावनी जारी की
घटना के बाद, कोच्चि के डीसीपी अश्वथी जीजी ने सख्त सुरक्षा चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया कि केरल के तट पर खड़े विदेशी जहाजों या दूसरे सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील जहाजों की फोटो खींचना या वीडियो बनाना पूरी तरह से मना है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी के पास अभी ऐसे विज़ुअल हैं, तो उन्हें तुरंत डिलीट कर दें. उन्होंने कहा कि चूंकि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए सुरक्षा नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कोच्चि में ईरानी युद्धपोत
ईरानी नेवी के युद्धपोत IRIS Lavan में तकनीकी दिक्कतें आने के बाद कोच्चि तट पर खड़ा कर दिया गया. डिफेंस से जुड़े आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, यह कदम एक और ईरानी जहाज, IRIS Dena पर श्रीलंका के दक्षिण में अमेरिकी नेवी द्वारा कथित तौर पर हमला किए जाने के कुछ समय बाद उठाया गया.

28 फरवरी को, ईरान सरकार ने जहाज में तकनीकी दिक्कतों को ठीक करने के लिए कोच्चि में डॉक करने की इजाजत के लिए अर्जेंट रिक्वेस्ट के साथ भारत से संपर्क किया. समुद्री सुरक्षा और कूटनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, भारत ने 1 मार्च को अनुरोध को मंजूरी दे दी. इसके बाद, IRIS लवन 4 मार्च को सुरक्षित रूप से कोच्चि पोर्ट पहुंच गया.

183 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया
जहाज पर सवार कुल 183 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है और उन्हें अभी कोच्चि में इंडियन नेवी की स्पेशल मॉनिटरिंग फैसिलिटी और अन्य जगहों पर रखा गया है. सुरक्षा कारणों से, क्रू मेंबर्स को अभी नेवी की फैसिलिटी से बाहर जाने की इजाजत नहीं है. क्रू के लिए जरूरी मेडिकल मदद और रहने की जगह इंडियन नेवी की देखरेख में दी जा रही है.

श्रीलंका के तट के पास IRIS देना से जुड़ी घटना ने इलाके में गंभीर चिंता पैदा कर दी थी. क्योंकि IRIS Lavan भी उसी इलाके में काम कर रहा था, इसलिए भारत इस मामले में कड़ी निगरानी रख रहा है. जहाज़ में तकनीकी दिक्कतों की गंभीरता का पता लगाने के लिए अभी जांच चल रही है.

रिपोर्ट्स से पता चलता है कि जहाज की मरम्मत और क्रू की वापसी के बारे में आगे के फैसले आने वाले दिनों में लिए जाएंगे. रक्षा मंत्रालय लगातार स्थिति और क्रू की डिटेल्स पर नजर रख रहा है. ईरानी जहाज को भारत की मदद को पड़ोसी देशों के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की कोशिशों का हिस्सा माना जा रहा है.

