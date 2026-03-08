ETV Bharat / bharat

कोच्चि में खड़े ईरानी युद्धपोत का वीडियो बनाने की कोशिश, रिपब्लिक टीवी का रिपोर्टर गिरफ्तार

एर्नाकुलम (केरल): जिले की हार्बर पुलिस ने शनिवार को रिपब्लिक टीवी के एक रिपोर्टर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया. इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करके कोच्चि में खड़े ईरानी नेवी के युद्धपोत IRIS Lavan का वीडियो बनाने की कोशिश की.

गिरफ्तार किए गए लोगों में रिपब्लिक टीवी के तिरुवनंतपुरम के रिपोर्टर शंकर, कैमरामैन मणि और ड्राइवर विजयकुमार हैं. आरोप है कि वे सुबह-सुबह नाव से जहाज के पास हाई-सिक्योरिटी जोन में पहुंचे और वीडियो बनाने की कोशिश की. CISF अधिकारियों ने उन्हें रोका और कस्टडी में ले लिया. बाद में हार्बर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया.

पुलिस ने सुरक्षा चेतावनी जारी की

घटना के बाद, कोच्चि के डीसीपी अश्वथी जीजी ने सख्त सुरक्षा चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया कि केरल के तट पर खड़े विदेशी जहाजों या दूसरे सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील जहाजों की फोटो खींचना या वीडियो बनाना पूरी तरह से मना है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी के पास अभी ऐसे विज़ुअल हैं, तो उन्हें तुरंत डिलीट कर दें. उन्होंने कहा कि चूंकि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए सुरक्षा नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कोच्चि में ईरानी युद्धपोत

ईरानी नेवी के युद्धपोत IRIS Lavan में तकनीकी दिक्कतें आने के बाद कोच्चि तट पर खड़ा कर दिया गया. डिफेंस से जुड़े आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, यह कदम एक और ईरानी जहाज, IRIS Dena पर श्रीलंका के दक्षिण में अमेरिकी नेवी द्वारा कथित तौर पर हमला किए जाने के कुछ समय बाद उठाया गया.

28 फरवरी को, ईरान सरकार ने जहाज में तकनीकी दिक्कतों को ठीक करने के लिए कोच्चि में डॉक करने की इजाजत के लिए अर्जेंट रिक्वेस्ट के साथ भारत से संपर्क किया. समुद्री सुरक्षा और कूटनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, भारत ने 1 मार्च को अनुरोध को मंजूरी दे दी. इसके बाद, IRIS लवन 4 मार्च को सुरक्षित रूप से कोच्चि पोर्ट पहुंच गया.