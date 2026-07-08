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नशा मुक्ति अभियान के अधिकारी ही ड्रिंक कर बेलगाम गाड़ी चलाते पकड़े गए, तीन सस्पेंड

पथानामथिट्टा: 'ऑपरेशन तूफान' के दौरान शराब के नशे में पुलिस जीप चलाने के आरोप में जिला एंटी-नारकोटिक्स स्पेशल एक्शन फोर्स के तीन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया. तेज रफ़्तार गाड़ी शहर में बेकाबू हो गई और एक महिला ऑटो ड्राइवर को टक्कर मारने से बाल-बाल बची. जिला पुलिस प्रमुख ने पुष्टि की है कि ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है.

यह अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रियेश, राहुल और सुमन के खिलाफ की गई, जो पथानामथिट्टा डीएसपी के पद पर काम करने वाले एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड का हिस्सा हैं. कल शाम, माइलाप्रा इलाके से आ रही पुलिस जीप सड़क पर कई अन्य गाड़ियों से टकराते-टकराते बची. इसी लापरवाही भरी ड्राइविंग के दौरान गाड़ी उस ऑटो-रिक्शा से टकराने ही वाली थी जिसे महिला चला रही थी.

टक्कर से बाल-बाल बचने के बाद, महिला ने पुलिस जीप का पीछा किया, जो बिना रुके तेजी से निकल गई थी और जिला पुलिस प्रमुख के ऑफिस के पास उसे रोक लिया. जल्द ही स्थानीय लोग भी उनके साथ जुड़ गए और सबने मिलकर अधिकारियों से उनकी खतरनाक ड्राइविंग के बारे में सवाल-जवाब किए.

'ऑपरेशन तूफान' ड्रग्स की समस्या के खिलाफ सख़्त कार्रवाई करने के लिए राज्यव्यापी पहल के तहत शुरू किया गया था. हालाँकि, जिन अधिकारियों को इस मिशन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हीं का नशे की हालत में गाड़ी चलाना बड़े पैमाने पर आलोचना का कारण बना.

गुस्साए स्थानीय लोगों ने अधिकारियों की लापरवाही भरी ड्राइविंग का कड़ा विरोध किया, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर ख़तरा पैदा हो गया था. जैसे-जैसे भीड़ बढ़ी और लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन पर घटना को रिकॉर्ड करना शुरू किया, चश्मदीदों ने बताया कि एक पुलिस अधिकारी जीप से बाहर निकला और मौके से भाग गया.