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नशा मुक्ति अभियान के अधिकारी ही ड्रिंक कर बेलगाम गाड़ी चलाते पकड़े गए, तीन सस्पेंड

केरल में जिन अधिकारियों को नशा मुक्ति अभियान का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई वे ही नशे की हालत में गाड़ी चलाते पकड़े गए.

Drunk Driving in kerala
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 8, 2026 at 2:06 PM IST

3 Min Read
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पथानामथिट्टा: 'ऑपरेशन तूफान' के दौरान शराब के नशे में पुलिस जीप चलाने के आरोप में जिला एंटी-नारकोटिक्स स्पेशल एक्शन फोर्स के तीन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया. तेज रफ़्तार गाड़ी शहर में बेकाबू हो गई और एक महिला ऑटो ड्राइवर को टक्कर मारने से बाल-बाल बची. जिला पुलिस प्रमुख ने पुष्टि की है कि ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है.

यह अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रियेश, राहुल और सुमन के खिलाफ की गई, जो पथानामथिट्टा डीएसपी के पद पर काम करने वाले एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड का हिस्सा हैं. कल शाम, माइलाप्रा इलाके से आ रही पुलिस जीप सड़क पर कई अन्य गाड़ियों से टकराते-टकराते बची. इसी लापरवाही भरी ड्राइविंग के दौरान गाड़ी उस ऑटो-रिक्शा से टकराने ही वाली थी जिसे महिला चला रही थी.

टक्कर से बाल-बाल बचने के बाद, महिला ने पुलिस जीप का पीछा किया, जो बिना रुके तेजी से निकल गई थी और जिला पुलिस प्रमुख के ऑफिस के पास उसे रोक लिया. जल्द ही स्थानीय लोग भी उनके साथ जुड़ गए और सबने मिलकर अधिकारियों से उनकी खतरनाक ड्राइविंग के बारे में सवाल-जवाब किए.

'ऑपरेशन तूफान' ड्रग्स की समस्या के खिलाफ सख़्त कार्रवाई करने के लिए राज्यव्यापी पहल के तहत शुरू किया गया था. हालाँकि, जिन अधिकारियों को इस मिशन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हीं का नशे की हालत में गाड़ी चलाना बड़े पैमाने पर आलोचना का कारण बना.

गुस्साए स्थानीय लोगों ने अधिकारियों की लापरवाही भरी ड्राइविंग का कड़ा विरोध किया, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर ख़तरा पैदा हो गया था. जैसे-जैसे भीड़ बढ़ी और लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन पर घटना को रिकॉर्ड करना शुरू किया, चश्मदीदों ने बताया कि एक पुलिस अधिकारी जीप से बाहर निकला और मौके से भाग गया.

वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला ऑटो ड्राइवर अधिकारियों को उस डरावनी घटना के बारे में बता रही है जिसमें वह बाल-बाल बची थी. ऐसे समय में जब सरकार नशीले पदार्थों के खिलाफ सख़्त कदम उठा रही है, एंटी-ड्रग स्क्वाड द्वारा ही नियमों का इतना गंभीर उल्लंघन करने से पुलिस बल की छवि को भारी नुकसान पहुँचा है.

हालात की जानकारी मिलने पर पथानामथिट्टा पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची और गाड़ी चला रहे अधिकारी को हिरासत में ले लिया. इसके बाद उसे पथानामथिट्टा जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया और मेडिकल जाँच कराई गई. पुलिस ड्राइवर प्रियेश के ख़िलाफ शराब पीकर गाड़ी चलाने का औपचारिक मामला दर्ज किया गया.

जिला पुलिस प्रमुख ने आधिकारिक रिपोर्ट मिलने के तुरंत बाद सुरक्षा में गंभीर चूक के लिए सस्पेंशन सहित ये सख़्त कदम उठाए. वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ किया है कि आगे की कार्रवाई के लिए दोषी कर्मचारियों के ख़िलाफ विभागीय जाँच की जाएगी. इस घटना के बाद आने वाले दिनों में डीएएनएसएएफ स्क्वॉड की गतिविधियों पर निगरानी और कड़ी किए जाने की संभावना है.

ड्रग्स माफिया को खत्म करने के लिए खास तौर पर बनाई गई एक स्पेशल टीम का इस तरह के विवाद में फंसना पुलिस बल के लिए बहुत शर्मनाक बात है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद, आला अधिकारियों को तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा.

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