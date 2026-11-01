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सरायकेला के थाना परिसर में महिला से दुष्कर्म के मामले में बड़ी कार्रवाई, 3 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, 12 सस्पेंड

एसपी मनोज स्वर्गियारी ( ETV BHARAT )

सरायकेला: जिले के गम्हरिया थाना परिसर में महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. एसपी मनोज स्वर्गायारि के निर्देश पर मुख्य आरोपी वायरलेस ऑपरेटर समेत तीन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि घोर लापरवाही के आरोप में 9 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

थाने में महिला के साथ दुष्कर्म