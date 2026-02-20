ETV Bharat / bharat

नाबालिग लड़की का अपहरण कर पांच दिनों तक जंगल में बंधक बनाकर रखा, तीन गिरफ्तार

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में रोज की तरह नाबालिग लड़की स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी.

rape in Maharashtras Ahilyanagar
पुलिस हिरासत में आरोपी. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 20, 2026 at 1:31 PM IST

अहिल्यानगर (महाराष्ट्र): जिले के राहुरी तालुका से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे पांच दिनों तक जंगल में बंधक बनाकर रखा गया. आरोपियों ने नाबालिग के साथ कथित रूप से यौन उत्पीड़न जैसी घिनौनी वारदात को भी अंजाम दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की. लड़की को आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया गया.

क्या है घटना

13 फरवरी 2026 की सुबह करीब 9 बजे की घटना बतायी जाती है. मिली जानकारी के अनुसार रोज की तरह नाबालिग लड़की स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी. इसके बाद परिजनों ने राहुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर मामला दर्ज किया गया. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में, पुलिस ने खुफिया जानकारी और तकनीकी विश्लेषण की मदद से तलाश शुरू की.

पुलिस की कार्रवाई

जांच के दौरान पता चला कि लड़की नासिक जिले में है. इसी जानकारी के आधार पर 18 फरवरी 2026 की देर रात नासिक-सूरत रोड के पास रामशेज किले के जंगलों से उसे छुड़ा लिया गया. पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी और उसके दो मददगारों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पीड़िता के बयान के आधार पर पॉक्सो और यौन उत्पीड़न की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

यह पूरी कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, श्री रामपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे, उप-विभागीय पुलिस अधिकारी जयदत्त भावर और राहुरी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक संजय आर. थेंगे के मार्गदर्शन में की गई. इस टीम में गणेश वाघमारे, इफ्तिखार सैयद, चांद भाई पठान, प्रमोद ढाकणे, सतीश कुराडे और नदीम शेख शामिल थे.

क्या कहते हैं अधिकारी

पुलिस निरीक्षक संजय थेंगे ने बताया, "13 फरवरी को राहुरी पुलिस स्टेशन में एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला दर्ज किया गया था. जांच के दौरान सूचना मिली कि आरोपी नासिक के रामशेज किले के पास जंगल में है. इसके बाद आरोपी को पकड़ लिया गया और नाबालिग लड़की को सुरक्षित बचा लिया गया. मामले में मुख्य आरोपी और उसकी मदद करने वाले दो अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले की आगे की जांच जारी है."

'ऑपरेशन मुस्कान' के तहत कामयाबी

'ऑपरेशन मुस्कान' के अंतर्गत राहुरी पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली है. जानकारी दी गई कि पिछले नौ वर्षों में अगवा की गई 105 लड़कियों को ढूंढ निकाला गया और उन्हें सुरक्षित उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया है.

